鄭黃會談藍白合 去年最大苦主侯友宜說話了

▲談到藍白合，侯友宜說，政黨之間的合作，要有共同的理念跟想法。（圖／翻攝侯友宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日將舉行高峰會談，討論2026年可能的藍白合作。去年代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，最後因藍白整合失敗，無緣總統寶座，對於未來再度可能出現的藍白合，侯友宜說，政黨之間的合作，要有共同的理念跟想法。

侯友宜今受訪說，政黨跟政黨的合作，最重要是要有共同的理念跟想法，合作是要做出人民有感的成績，不然如果合作只是一個表象，意義不大，「最重要真的要誠心、誠意的做出，能夠對人民最好的方向，這才是最主要的關鍵」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭黃會今登場！凌濤嘆2024年最大的痛：坐海景第一排目睹藍白破局

鄭麗文將見黃國昌！他預言藍白合結局：「這關鍵」未化解就難成功

鄭麗文今見黃國昌！台大法律系學姐學弟比一比 從政後都與綠決裂