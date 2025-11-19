鄭黃會談2026藍白合 民進黨：淪為批鬥大會無助於團結台灣

即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。對此，民進黨發言人吳崢回應，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。

吳崢指出，在野黨再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署、甚至由從政黨員竊取戶政資料、侵犯個資的事實；再多攻擊，也無法遮掩民眾黨黨主席主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑，這些臭不可聞的政治鬥爭，只會讓社會更加反感。



吳崢表示，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論。難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？



吳崢指出，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。



吳崢說，這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。





