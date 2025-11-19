鄭黃會首登場！溝通觸及深水區 鄭麗文：民進黨見不得「藍白合」必會破壞

【警政時報 包克明／新北報導】國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日下午舉行「以行動顧台灣」高峰會談，這是兩位在野黨新任主席首次公開對談，針對藍白合作、2026縣市長選舉布局及未來聯合治理方向進行深度溝通。會中，鄭麗文致贈象徵「雙鵲同行」的鶯歌陶瓷圓盤，寓意藍白攜手、台灣必贏；黃國昌則回以由本土藝術家製作的鎢絲燈藝術品，象徵在台灣黯淡時刻點亮希望之光，顯示雙方以具象意涵展現合作誠意。

鄭麗文致贈黃國昌象徵「雙鵲同行」的鶯歌陶瓷圓盤，寓意藍白攜手、台灣必贏。(記者翻攝)

這一場全程直播的兩位在野黨新任主席首次公開對談，引來外界高度關注，被視為在野整合的關鍵起點。鄭麗文開場指出，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，希望從今天開始。首先，在民主政黨合作上，過去一年國會合作開始擴大深化到地方自治、選舉，無疑是全新挑戰，也是一個在國際民主政黨合作史上重要創舉，希望這個民主政治里程碑能夠帶給台灣人民重大意義。

國民黨主席鄭麗文率幕僚與民眾黨主席黃國昌陣營人士首次進行公開對談，啟動藍白政策對接。(記者翻攝)

鄭麗文隨即話鋒一轉強調，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」，希望選賢與能、為國舉才，在地方選舉上能讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。

鄭麗文強調，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」。(記者翻攝)

鄭麗文表示，藍白合作從國會走向地方，是台灣民主政治的新里程碑，期望未來選舉不再讓「鷸蚌相爭、劣幣驅逐良幣」，而是合作推出地方最強候選人，讓在野力量「一加一大於二」。她強調，藍白合的最大受益者是台灣人民，而非任何政黨。

鄭麗文也透露，已邀前內政部長李鴻源協助組成跨世代政策團隊，提出地方治理藍圖並讓年輕人有展現舞台。

黃國昌直指民進黨「腦袋只有仇恨」，強調執政黨內部派系廝殺、司法互相追擊，完全不像一個應該帶領國家前進的團隊。(記者翻攝)

對於 2026 選戰將觸及地方深水區，黃國昌則指出，政黨競爭不需你死我活，「君子和而不同」，面對內外交迫的台灣，在野政黨有責任攜手合作，回應主流民意並捍衛台灣安全。他批評，民進黨在罷免期間動員激烈政治操作，把台灣民主推向邊緣，「我們說要站在第一線，就一定說到做到。」

藍白首次高峰會，打響2026選戰前哨戰。(記者翻攝)

提及過去藍白合破局經驗，鄭麗文強調台灣當前的嚴峻處境已無本錢再懷憂喪志，她直言，「民進黨見不得藍白合，會透過各種方式來破壞。」呼籲兩黨成員務必以大局優先，不可因權位或私心破壞合作。她也向支持者保證，台灣價值不會毀在民進黨手中，人民樸實團結的精神更不會被撕裂。

黃國昌則加碼炮火，直指民進黨「腦袋只有仇恨」，強調執政黨內部派系廝殺、司法互相追擊，完全不像一個應該帶領國家前進的團隊，並引用孟子「小人同而不和」批評民黨內耗。他表示自己從政至今始終不忘初心，「民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上」，更主張修補民進黨造成的社會撕裂。

談及未來具體合作方向，黃國昌以過去一年兩黨在國會合作推動各項法案的基彥指出，很多法案，其實兩黨的意見未必一致，但最終仍能協調出最佳方案並聯手完成三讀，相信以此經驗基礎，必能達成各方期待。同時，他當場宣布已責成民眾黨智庫與國民黨政策會正式對接，雙方將啟動地方治理政策討論，作為共同面對 2026 選戰的基礎。

而在新北市長選戰是否參選問題上，黃國昌表示，自己樂於成為更好選項，但若有更強人選出現，他也會支持，並強調「若主角不是我，我會跳到第一線，用最大力量輔選。」

針對藍白會談內容，民進黨發言人吳崢批評，此次會談已淪為藍白聯手攻擊民進黨的「批鬥大會」，無助國家團結。他反擊指出，國民黨在罷免期間涉及偽造連署、竊取戶政資料，民眾黨則有跟監政敵的惡劣紀錄，「再多攻擊，也掩飾不了這些臭不可聞的政治鬥爭。」

