「鄭黃會」今登場！他曝2024至今「藍白最大的痛」

政治中心／劉宇鈞報導

凌濤呼籲，藍白在多席次議員席次提名，不要各打各，要整合。（圖／翻攝自凌濤臉書）

國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。國民黨桃園市議員凌濤談及相關議題時坦言，「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」。

凌濤18日在廣播節目《POP大國民》談到藍白主席會面一事時說，自己感觸很深，畢竟2024年，當時藍白最後無法合，他等於是在「海景第一排」，看到了所有的一切，「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」。

凌濤對於即將登場的「鄭黃會」有許多的期許，他希望農曆年前，不只人選要出來，還要送到兩黨的常會去核定，因為這是需要時間的，包括各黨內的醞釀、說明、讓支持者的資訊要充足，這樣才能避免外界見縫插針。

凌濤也建議，「第一、哪一些縣市要藍白合作，先點出來；第二、單一縣市長的民調機制怎麼做？還要是要用整合的？、第三、在多席次議員席次提名，不要各打各，要整合」。

