「鄭黃會」來了！黃國昌：下週與鄭麗文會面 全程公開

黃國昌。資料照。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文昨在民眾黨北市議員張志豪父親的公祭與民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌同場，鄭麗文透露與民眾黨主席黃國昌很快就會見面。黃國昌今（11/16）表示，與鄭麗文的會面下週就會正式舉行，相信很快會跟向大家報告，基本上會全程公開。

黃國昌今天上午到基隆出席民眾黨舉辦的「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇【地方政府聯合治理初探—基隆經驗】」，會前接受聯訪。

對於何時與鄭麗文會談，是否會公開？黃國昌說，其實從鄭麗文當選之後，民眾黨與國民黨黨中央的許多好朋友保持密切聯繫，與鄭麗文的會面，下週就會正式舉行，昨天雙方的黨務主管已經有會面，溝通場地、時間與具體細節，相信很快會跟向大家報告。

他表示，基本上會全程公開，讓大家知道民眾黨、國民黨未來在聯合治理，以及台灣更好的合作上，彼此的想法以及未來前進的方向。

至於是否會討論 2026縣市首長與議員選出最強候選人的方式，黃國昌說，兩個政黨彼此之間合作的初衷都一樣，就是讓台灣更好，讓台灣人過更好的生活。因此，比較重要的是雙方對地方治理的願景、想法，以及推動改革政策，先從政策與願景著手。

至於選舉合作，黃國昌強調，民眾黨保持最大的誠意與善意，兩黨都有各自的提名、徵召作業，若要進一步談到選舉合作，需要相當的耐心、誠意、善意，但他相信，若雙方保持相同態度，時程上也希望能順利推進。不過更重要的是，當民進黨不斷撕裂社會、造成人民衝突時，要展現什麼樣具體作為真正團結台灣。

