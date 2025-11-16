「鄭黃會」公開透明？媒體人戳：合演藍白還沒有破局的假象，一齣戲
記者李鴻典／台北報導
媒體報導，民眾黨主席黃國昌下週將與國民黨主席鄭麗文會面。黃國昌今（16）日指出，會面在下個禮拜正式舉行，雙方黨務主管昨日已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。資深媒體人王家俊撰文分析，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。
「鄭黃會」公開透明又來了。王家俊指出，黃國昌表態見鄭麗文將全程公開。依國民黨副主席蕭旭岑曾評論朱立倫見黃國昌全程公開的政治意涵：大概只會盍各言爾志。後續進一步動作沒了。這搞不好是兩黨主席的想法，他們只想到這邊。「我跟妳公開約會，後續就沒有了，我只是做給父母看而已。我跟妳吃個飯、給父母看。我們兩個要不要交往，父母就不知道了」。
王家俊進一步分析，民眾黨跟國民黨路線上的分歧。從黃國昌認爲吳石是共諜、不是政治受難者，這是滿清楚的客觀事實，國民黨內部出現很多聲音，相信鄭麗文都聽到了。可見端倪。黃國昌沒有要走鄭麗文「統一女神」、「我是中國人」的路線。戰略上把深藍跟紅色放給國民黨，民眾黨吸淺藍的血。
黃國昌還說，對於民眾黨而言，最重要的事情是堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則，而且絕對會堅守底線。換言之，黃國昌對於鄭麗文玩國共歷史與挑戰台灣民主的價值底線，是不敢苟同的。
更不要說，黃國昌數度公開架刀國民黨、以黨主席之姿喊話參選新北市長，透過密會趙少康釋出所謂「輸李四川不多」的民眾黨內部民調。反觀鄭麗文說新北市一定要有國民黨人選、她對李四川很有信心。
2026藍白合要怎麼談？黃國昌先找了趙少康，這不就是搞鄭麗文？王家俊認為，與其說「鄭黃會」全程公開要談2026藍白合，不如說是「趙黃會」的對照組，兩人合演藍白還沒有破局的假象；一齣戲。
鄭麗文、黃國昌將會面談「藍白合」 賴瑞隆示警：白的小心被藍營吃掉
「好麻吉」館長陷重大爭議！黃國昌說話了…我們「外人」不太適合評論
館長直播中未否認性醜聞指控 學者分析技巧：間接證實真實性
王浩宇喊「這3人」進土城發雞排！全場瘋加碼 已破千份了
