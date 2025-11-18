「鄭黃會」前場勘談2026藍白合 藍白層峰：明天就是一個好的開始

在野藍白兩黨主席「鄭黃會」明天登場，下午兩黨黨務高層前往會面場地場勘。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

在野藍白兩黨主席「鄭黃會」明天登場，下午兩黨黨務高層前往會面場地場勘。對於明天是否將觸及2026選舉「藍白整合」議題，國民黨副主席李乾龍與民眾黨秘書長周榆修均表示，「明天就是一個好的開始」。

周榆修表示，兩黨從2024以來，在國會有眾多法案一起並肩作戰，在反惡罷過程也在在看到，當在野民意結合在一起時，是撐著這個國家前進，「這是一個很好的開始」。

周榆修說，未來兩黨在鄭麗文、李乾龍帶領，與黃國昌通力合作下，能從政策理念價值、到選舉協調，會有一個很好的開始。至於明天是否觸及縣市長提名整合？周重申，都是合作好的方向的開始，一步步往前邁進。

周榆修近日拋藍白縣市長提名應於明年3月前完成整合，周今說，民眾黨有最大的誠意，雙方可以一起思考。至於國民黨文傳會主委吳宗憲今稱，宜蘭縣長選舉藍白誰讓誰還不一定。周也附和說，吳沒有講錯，本來就還不一定。

李乾龍則表示，選舉是選賢與能，一切以選民為主，誰讓誰是選民決定，而明天就是一個很好的開始，藍白都應記取2024藍白合可惜沒有成功的教訓，不然現在台灣2300萬人就已經過好日子。

李乾龍說，希望2026、2028藍白能一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子；至於選舉考量，國民黨會通盤檢討，哪個區域能藍白合則都是後話。而聯合治理議題，也是2028藍白合能重返執政後再來談都還有時間。

李乾龍表示，明天是一個好的開始，從在立院政策合作，到反大罷免成功，都看出藍白合是很重要的契機，明天是為2026、2028藍白合非常好的開始，期待明天是好的開始。

至於是否能在3月前整合成功？李前龍說，期待期待，希望更早也更好，明天是好的開始，兩個主席見面，氣氛融洽，互相贈送的禮物也非常有意義，希望大家共襄盛舉。

明天鄭黃會地點，與之前朱黃會相同，均由民眾黨推薦，被解讀有利黃國昌競選新北市長。李乾龍說，會面地點這跟他選不選新北沒有特別的關係，這個地點非常好，很適中，交通方便，與選舉不相干。

周榆修也說，李乾龍也是新北人，地點也是很好的地點，這是好的開始。

今天受訪時，藍白兩黨層峰也展現相敬如賓態度。李乾龍表示，「孔融讓梨，先弟弟先講」。周榆修受訪時也感謝謝李是政壇前輩，提攜後進無數。

