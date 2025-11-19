「鄭黃會」前避紅統標籤？藍中常委何鷹鷺喊「統一」遭停職

國民黨中常委何鷹鷺。（圖／東森新聞）





國民黨中常委何鷹鷺，日前在抖音連發影片，不只穿上印有「毛澤東」的上衣，更鼓吹「回歸祖國、早日統一」，爭議言論延燒到黨中央，18號國民黨考紀會將何鷹鷺停職，似乎就怕藍白黨魁會見之前，再度惹出爭議，模糊在野團結的焦點。

國民黨中常委何鷹鷺：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一。」國民黨中常委何鷹鷺穿著印有「毛澤東像」上衣，在抖音上連發紅統言論，更曾表達期望新任黨主席鄭麗文繼續堅持當中國人立場。

國民黨中常委何鷹鷺：「小小幾隻蟲到處亂咬，只敢在這小小的台灣，屁股大一個地方嗆聲叫囂，有什麼好怕的，因為我有靠山我有後盾我的祖國，鄭麗文在當著全台灣人，選舉的時候講的一句話我們都是中國人，要堅持這個信念走下去，我們這個黨還是有希望的。」

結果何鷹鷺的話一燒燒到了黨中央，讓國民黨考紀會緊急處分，18號依違反黨紀停職何鷹鷺， 黨中央此舉難道是在快刀斬亂麻，鄭主席有意要劃清紅線，避免國民黨再被貼親中標籤？何鷹鷺19號還沒踏入中常會半步，卻慘遭警衛攔阻。

國民黨中常委何鷹鷺vs.國民黨中央工作人員：「我現在就是沒有黨職，國民黨把我已經賣給民進黨了，你是出於中國國民黨的立場還是什麼立場，不讓我在這裡。」

國民黨中常委何鷹鷺：「民進黨把它炒作起來，說我支持兩岸統一，兩岸本來就是一家人，並不是說我希望用武力，來叫囂要中國來打台灣。」

何鷹鷺頻頻喊冤，但再怎麼喊，也改變不了被停職的命運，正逢藍白黨魁見面前的重要時刻，兩黨誰能容得了還沒談合作，就先因中國因素統一言論，模糊在野團結的焦點。

