鄭黃會！吳思瑤16字嗆藍白「睜眼說瞎話」：淪為批鬥執政黨大會

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日會面暢談藍白合作議題。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（20）日受訪表示可用「互相拉抬、各取所需、互相利用、各懷鬼胎」16字註解，她批評，整場會面是兩位主席極盡互相吹捧之能事、批鬥執政黨，更睜眼說瞎話，有志一同閃避彼此的種種爭議。她認為2026藍白合仍言之過早，難道藍白兩黨有意競逐的人都會買單？

吳思瑤表示，鄭黃會可用16字註解：「互相拉抬、各取所需、互相利用、各懷鬼胎」。她指出，鄭麗文主席的地位還沒坐穩，急需一個舞台拉抬自己；黃國昌深陷狗仔偷拍、人設崩壞，黃國昌在黨內或在社會上都急需鞏固權力的擂台，這就是鄭黃會召開的原因，都是為了互相拉抬、利用彼此，各取所需。

吳思瑤指出，一個多小時的鄭黃會上，看到兩位黨主席極盡互相吹捧、誇讚之能事，大家看得雞皮疙瘩掉滿地，且拿不出政策、理念跟價值，會面淪為批鬥執政黨的大會，兩位法律人無視於藍白才是毀憲亂政的元兇，卻睜眼說瞎話、無所不用其極的顛倒是非。她也指出，藍白有志一同閃避爭議，鄭麗文「一國兩區」、「要做中國人」的想法難道民眾黨全黨上下要買單？而黃國昌狗仔偷拍、貪瀆司法，國民黨也要背書？對於爭議議題完全不敢面對。

至於九合一大選是否藍白合？吳思瑤認為言之過早，難道兩黨都不要踐行黨內民主，都能主席私相授受？且還有縣市議員間的競合，需要藍白各循內部程序討論，但看到兩黨主席自己說了算、私相授受，藍白黨內有意角逐的人士都會買單？置黨內民主於何物？抑或藍白已經宣示「沒有黨內民主，只有主席意志」？

吳思瑤直言，鄭麗文跟黃國昌有非常豐富的「背叛履歷」，今天山盟海誓，明天推翻共識可能也不足為奇。她也直言，鄭黃會是「為會面而會面、為合作而合作」，都是為了各取所需、互相拉抬而已。而合作要成功，是奠基於政策理念與價值，兩黨迴避爭議、不談理念，這種合作基礎在哪？若只是為了利益交換而合作，必定難以成功。「我們希望政黨之間良性競爭也應當合作，但是奠基於福國利民的政策前提，而不是非常狹隘的鎖定在主席個人的選舉、各自政黨的利益而已」。

