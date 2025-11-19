「鄭黃會」將登場！聚焦聯合治理佈局百里侯選戰 侯友宜：最重要是誠心

新北市長侯友宜表示，政黨合作不能流於形式，強調共同理念與誠心才是推動合作的關鍵。（圖／周志龍攝）

藍白兩黨黨魁及高層今（19）日中午將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。對此，新北市長侯友宜表示，政黨合作不能停留在表面，而是要建立在共同理念與想法之上，才有實質意義。

國民黨新任主席鄭麗文接任後，外界高度關注在野合作動向，以及如何應對2026地方選舉與2028總統大選布局。今日下午她將與民眾黨主席黃國昌召開「在野領袖對話」，會談過程將透過直播，圍繞國政議題及合作方向進行深度討論

對此，侯友宜指出，政黨之間要攜手合作，最重要的就是要有一致的理念與共同目標，「合作要做出人民有感的成績，若只是停留於表象，那意義並不大。」他強調，政黨合作必須以誠心、誠意為前提，才能朝對人民最有利的方向前進。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧