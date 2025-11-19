「鄭黃會」將贈台灣藍鵲 鄭麗文：藍白合作才能帶給台灣無限光明與希望

國民黨主席鄭麗文出席台北市議會黨團大會。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌稍晚將正式會面，對「藍白合」議題表態。鄭中午在國民黨中常會上搶先宣示，在野黨一定不負大家期待與眾望，會成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。

鄭麗文表示，藍白合作才能帶給台灣無限的光明與希望。

鄭麗文也透露，因應今天「鄭黃會」，黨副主席李乾龍特別準備一對從鶯歌訂製的台灣藍鵲，象徵「鵲上枝頭、喜上眉梢」，而一藍一白的設計，也代表藍白共行，取得台灣一定要贏，用行動來顧台灣。

「鄭黃會」下午登場，國民黨方將由鄭麗文、李乾龍、黨務祕書長李哲華、軮文傳會主委吳宗憲與立院黨團總召傅崐萁代表參與。鄭表示，上任後重視在野藍白合作，下午是與民眾黨進行「第一次」兩黨團隊會面。

鄭麗文說，今天將交流從地方選舉到中央國會合作的藍白合作事宜，含國會經驗，明年地方選舉如何符合台灣民意期待、保護台灣民主憲政、落實地方自治精神，希望雙方都展現最大誠意與善意，讓高度焦慮的台灣社會安心 。

鄭麗文說，為確保在野力量勝選，藍白合是必須推動的工作，藍營釋出最大誠意與善意，也感受到白迎釋出同樣期待，過去一年多藍白兩黨在立院有非常多合作經驗、並肩作戰情誼，國會有這樣需要，未來大選更有同樣的需要。

鄭麗文也宣示，配合明年大選，黨中央也會加快腳步展開提名作業，希望為國民黨贏得最多席次、最大得票與全面勝利。

鄭麗文也透露，本來是希望上任後就與對方聯繫拜會民眾黨，但民眾黨客氣，還是另外找一個比較大的場地，兩黨協商決定今天下午第一次會面。

