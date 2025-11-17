即時中心／顏一軒、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，黃國昌今（17）日稍早受訪時證實，「鄭黃會」預定會在19日下午舉行，但細節還在安排；地點部分，兩黨的黨務主管與工作同仁會先「場勘」，待確定後再對外進行報告。





黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」進一步規劃的時間地點？對此，黃國昌表示，他和鄭麗文的會面一事，昨（16）日下午已有跟大家報告過，這禮拜就會正式舉行，目前預定的時間是週三（19日）下午。

廣告 廣告

他並表示，也要請所有媒體朋友要能多諒解，因為兩黨主席的見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節與行政工作要先安排；因此具體地點可能這一兩天，兩黨的黨務主管與工作同仁會去先場「場勘」，等到確定後會再跟各位媒體朋友報告。





原文出處：快新聞／「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行

更多民視新聞報導

談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉

新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉

黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼

