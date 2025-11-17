「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行
即時中心／顏一軒、李美妍報導
民眾黨主席黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，黃國昌今（17）日稍早受訪時證實，「鄭黃會」預定會在19日下午舉行，但細節還在安排；地點部分，兩黨的黨務主管與工作同仁會先「場勘」，待確定後再對外進行報告。
黃國昌稍早在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」進一步規劃的時間地點？對此，黃國昌表示，他和鄭麗文的會面一事，昨（16）日下午已有跟大家報告過，這禮拜就會正式舉行，目前預定的時間是週三（19日）下午。
他並表示，也要請所有媒體朋友要能多諒解，因為兩黨主席的見面，雙方幕僚以及黨務主管有很多細節與行政工作要先安排；因此具體地點可能這一兩天，兩黨的黨務主管與工作同仁會去先場「場勘」，等到確定後會再跟各位媒體朋友報告。
原文出處：快新聞／「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行
更多民視新聞報導
談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉
新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉
黃國昌才喊外人不便評論！館長PO「館昌纏鬥片」：下巴快脫臼
其他人也在看
7旬翁開車暴衝釀1死8傷 菲籍新住民男子遭撞死
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導16日發生在高雄楠梓的車禍，總共造成一死八傷，轎車右轉時擦撞到直行的機車，騎士當場被噴飛，重傷身亡。死亡騎士是五十歲的林姓菲籍男子，已經獲得台灣的永久居留權，和妻子一起開小吃店，16日是周日沒有營業，他去剪頭髮，沒想到卻遭遇死劫，魂斷異鄉。民視 ・ 5 小時前
北市交迎接首席指揮 里柏瑞契年底暖身亮相
（中央社記者趙靜瑜台北17日電）德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契2026年將正式就任台北市立交響樂團首席指揮，上任前他將攜手德國大提琴家蓋哈特與北市交舉行上任前暖身音樂會，啟動合作新節奏。中央社 ・ 6 小時前
炒作琉球主權！受訪者曾被起底為中共官媒常客 身分神秘、時常簡中發文
日本首相高市早苗的「台灣有事」發言一出，很快引爆中國怒火，一系列的威嚇與宣傳鋪天蓋地展開。其中，中國官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」，以及幾篇微信公眾號15日紛紛釋出影片、文章，重新掀起「琉球地位未定論」輿論。影片引述一名中國名「魏孝昌」、自稱琉球原住民當地獨立運動人士大肆批評日本政府。然而，先前台灣媒體《報導者》有關「中國對日的沖繩認知作戰」專題報導中，便起底此人與中國關係密切。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
謝京穎被「冰泉活埋」狂抖痙攣 楊皓崴救完人胸痛昏迷
謝京穎在民視八點檔《好運來》中日前遭陳家逵設計下藥昏迷，被迫在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直呼是「極限挑戰」。楊皓崴則在「英雄救美」後體力不支倒地，讓觀眾心疼。謝京穎表示，雖然她不怕下水，但這次的天氣、環境與劇情讓她產生極大壓力。水深、需要長時間閉氣，加上低溫讓她不停發抖、甚至肚子痙攣。她透露自由時報 ・ 5 小時前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽賊摸走現金+手機近8萬
一名收廢油的廠商，到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，沒鎖車門，但回到車上，裝著貨款47000元的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器看到，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人，隔日黑...華視 ・ 7 小時前
昨才反諷中國加深美日關係 美國駐日大使今再發聲挺台
即時中心／綜合報導美國駐日大使葛拉斯昨天才在社群平台X上，以諷刺的口吻感謝兩位中國駐日使館人員，為進一步加深堅不可摧的美日同盟所付出的努力。葛拉斯今天再度在X上發寫道:「就像七大工業國的夥伴關係一樣，做為自由開放的印太地區的一部分，美日同盟堅定不移地致力於維護台海的和平與穩定。我們強烈反對任何企圖透過武力或脅迫方式，片面改變區域現狀的行徑。」民視 ・ 19 小時前
減班休息人數微增製造業占9成 金屬機電業最苦
美國關稅尚未定案，但就業人口受關稅的衝擊狀況呈現穩定狀態，勞動部公布最新一期減班休息統計，本期家數減少20家，人數微幅增加125人，總數達8331人中，製造業仍高達9成，且其中佔比最高、6029人為金屬機電業員工。勞動部今（17）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共有435家、8456人實施，較上期相自由時報 ・ 5 小時前
新店車禍自行就醫離奇死亡！高大成分析原因：看過1個月後才死的
據了解，事發於下午3時許，徐男自土城騎車前往台北文山區途中，途經新店民族路與劉翁發生碰撞。事故後徐男意識清楚，立即撥打119報警求助，並陪同救護人員將劉翁送醫，自己則搭乘另一輛救護車前往耕莘醫院急診室。據徐男父親表示，兒子身體一向強健、平時規律運動，並無慢性...CTWANT ・ 11 小時前
參議員倒戈投贊成票 結束43天政府關門僵局
以救世主之姿，趕在12號晚間簽署國會通過的撥款法案，美國總統川普為共和黨陣營重啟聯邦政府感到驕傲，指責民主黨引發美國史上最長的關門危機。聯邦政府關門43天 打破史上最久紀錄眾院以222票比209票通過台視新聞網 ・ 6 小時前
健力／巫翊俅世錦賽硬舉登頂 中華隊9金11銀10銅作收
2025年世界公開裝備健力錦標賽最終日賽程，參加男子120公斤級以上的我國選手巫翊俅再登頒獎台，他以380公斤奪下硬舉項目金牌，帶回中華隊本屆賽事的第9面金牌。 賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
全國競技體操錦標賽 蕭佑然全能奪金（2） (圖)
114年全國競技體操錦標賽16日進行最後一天賽程，男子好手蕭佑然（圖）代表台北市立大學出賽，於鞍馬項目並列第2名，最終則成功在全能項目以總分69.731分摘金。中央社 ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
東北季風來襲 澎湖輪明天取消2航班
今年入秋最強一波東北季風今（17）日報到，台灣航業高雄分公司宣布，往來高雄-澎湖間「澎湖輪」受東北季風影響海象不佳，取消11月18日（二）往返高雄及澎湖間航班，共計取消2航班。根據中央氣象署發布訊息，今東北季風增強，是入秋後抵達台灣最強一波冷空氣，東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島自由時報 ・ 7 小時前
民眾申訴職場霸凌反遭洩個資 台南3公務員觸法緩起訴
1名余姓男子到台南市府職安健康處申訴其任職的公司有職場霸凌等情況，因該公司屬於危險工作場所，業務管轄是勞動部。南市職安處張姓技士將申訴案移轉給勞動部，但張員竟把余的公司列為正本受文者，黃姓專員、楊姓課長還均核章發出公文，把余的申訴資料寄到余的公司，台南地檢署依瀆職罪嫌對3名公務人員緩起訴。自由時報 ・ 1 天前
快訊／本周與鄭麗文會面！黃國昌曝「時間預定19日下午」：地點尚未確定
民眾黨主席黃國昌將與國民黨主席鄭麗文正式會面，會議採全程公開。黃國昌今（17日）表示，目前預定時間是19日下午，具體地點有可能在這一兩天內，由兩黨黨務主管與工作同仁先行場勘，待確認後，再向媒體朋友報告。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
獨島爭議未解… 南韓海軍通知日本：與自衛隊共同演訓延期
據日本媒體今天（11/17）報導，南韓海軍已通知日方，本月預計與日本自衛隊舉行的搜救演訓，將延後進行，日前也傳出，日本取消支援南韓空軍加油，兩國防衛合作接連中斷，主因就是雙方對於獨島的領土爭議未解。太報 ・ 6 小時前
馬英九「與中國同調」批高市躁進 賴清德：不宜負面解讀日本政治
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導日本新首相高市早苗提出「台灣有事即日本有事」一說，展現堅定挺台立場；而此舉卻讓中國外交部相當氣憤，日前呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，中日對立升溫。未料，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱竟先後與中國同口徑，指稱高市言行躁進、兩岸問題輪不到外國政客指點江山等。對此，總統賴清德今（17）日直言，在野黨應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。民視 ・ 7 小時前
普發現金變「行政院發」 在野黨批割稻尾
全民普發現金一萬元上路，本周一起開放可從ＡＴＭ領取。但使用帳戶登記入帳者，收到的一萬元因被備註「行政院發」，引發在野黨批...聯合新聞網 ・ 11 小時前
確定了！下周會面鄭麗文 黃國昌強調：全程公開
國民黨主席鄭麗文昨（15）日說，很快就會和民眾黨見面，民眾黨主席黃國昌今（16）日也表示，從鄭麗文當選以後，就和國民黨中央很多好朋友有很多聯繫，和鄭麗文的會面下禮拜就會正式舉行，昨天雙方黨務主管已經會面，基本上方式會全程公開，讓大家知道未來民眾黨跟國民黨未來在整個聯合治理以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上面彼此的想法，以及未來前進的一些方向。黃國昌也說，兩個政......風傳媒 ・ 1 天前
川普表態支持參院對俄制裁法案，力挺切斷莫斯科資金來源
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，針對參議院提出對與俄羅斯有生意往來國家進行制裁的法案，美國總統川普表態支持，這是他迄今為止最強烈的表態，表明他將支持長達數月推動切斷莫斯科資金來源的努力。川普週日離開佛羅里達州返回白宮前向媒體表示，共和黨人正在制定一項非常嚴厲的制裁法案，對任何與俄羅斯有生意往來的國家實施制裁等等。參議院多數黨領袖John Thune在10月表示，他已準備好把南卡羅來納州參議員Lindsey Graham長期以來一直主張的對俄制裁法案提交投票，但「不想設定一個硬性期限」。根據該法案，川普可以對購買俄羅斯能源產品且未積極支持烏克蘭的國家徵收最高達500%的進口關稅。此舉尤其針對俄羅斯能源的主要消費國，例如中國和印度。川普週日表示，可能也會把伊朗也包括在內，但他沒有詳細說明。國會中的民主黨人和一些共和黨人一直在推動立法，以懲罰俄羅斯持續對烏克蘭發動的戰爭。川普一直不願支持這項法案，因為他試圖推動俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤連斯基進行和平談判。財訊快報 ・ 6 小時前