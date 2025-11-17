「鄭黃會」敲定11/19下午登場 會面地點曝光

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）19日將各率5名黨務主管進行首度會晤。（圖：臉書合成）

鄭麗文當選國民黨主席後，攸關藍白合作重要象徵的兩黨主席會晤，卻遲遲沒有下文。國民黨今天（17日）證實，鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日將首度會晤，地點選在新北市新莊的凱悅嘉軒酒店，藍白兩黨黨祕書長李乾龍、周榆修，18日下午3點半前往會場進行場勘。

國民黨透露，鄭麗文與黃國昌會面原則上全程公開，雙方先建立互信並展現善意，至於會談內容是否觸及2026市議員及縣市長選舉？李哲華表示，不會那麼快，具體細節還有待雙方高層和幕僚未來再行協商。

藍營人士昨天表示，本次會談中，藍白將各自派5人出席，主軸聚焦在「藍白合」之上；而這次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，原先計畫前往民眾黨中央黨部；但民眾黨要求全程公開，需要夠大的場地容納媒體採訪，因此場地方面由民眾黨負責安排。

黃國昌昨天表示，基本上會全程公開，讓大家知道台灣民眾黨與中國國民黨未來在聯合治理方面，兩黨讓台灣更好的合作想法以及未來前進方向。黃國昌今日透露，時間敲定在19日下午。

為何選擇新莊會面？民眾黨人士指出，原本規劃3個場地，包括民眾黨中央黨部、新莊的凱悅嘉軒酒店以及上次黃國昌與朱立倫舉行「在野高峰會」的台北市松山兆基文教大樓，但考量媒體陣仗恐怕比上次更大，因此最後敲定在凱悅嘉軒酒店，國民黨也同意。（張柏仲報導）