「鄭黃會」明於新莊登場 藍白先就聯合政府、公共政策初步接觸

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（19日）下午將於新莊凱悅嘉軒酒店會面，全程採公開方式進行。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（19日）下午將於新莊凱悅嘉軒酒店會面，全程採公開方式進行。黃國昌今說，明天會先針對聯合政府理念以及公共政策看法討論，以找出共同努力方向。

「鄭黃會」明天下午3時將於新莊凱悅嘉軒酒店，預計舉行時間1小時半，原則上採全程公開，會後將接受媒體訪問。據了解，包含鄭麗文及黃國昌在內，國民黨、民眾黨將各派5人出席。

國民黨出席者為鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲、立院黨團總召傅崐萁；民眾黨出席者則為黃國昌、祕書長周榆修、代理副秘書長兼組發部主任黃成峻、政策會執行長賴香伶、立院黨團主任陳智菡。李哲華、陳智菡將於今日下午先行場勘。

廣告 廣告

據悉，由於這是藍白黨主席首次正式會面，因此並不會直接觸及2026地方大選合作機制。黃國昌今受訪時也說，民眾黨會本於最大誠意跟善意，針對聯合政府理念，以及邁向聯合治理的道路上，雙方討論對於公共政策的看法及未來前景。

黃國昌並批，執政黨撕裂社會、造成社會對立衝突時，在野黨便要聯手撐起這個國家，相信只要有共同目標，雙方在公共政策上，一定可以找到共同努力方向。

他指出，藍白共同推動的改革法案中，非常多民進黨曾承諾台灣人民卻跳票的法案；如今民進黨掌握權力，卻忘了過往理想，也背棄過去承諾。此時在野黨要一肩扛起改革重擔，也要藉由地方財政充實，讓地方政府有足夠資源施政，讓人民過更好的日子。



回到原文

更多鏡報報導

藍白合新進展！黃國昌、鄭麗文預計下週正式會面「全程公開」

藍白黨主席本週會面時間出爐！黃國昌：具體地點確定後會對外報告

AIT今赴國民黨中央拜會 谷立言當面邀鄭麗文：適當時機訪問華府