「鄭黃會」明登場 柯文哲以昔藍白整合教訓提醒黃國昌

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠／攝（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（19日）下午將於新北市新莊凱悅嘉軒酒店進行會面，雙方幕僚今日先赴現場進行場勘。民眾黨立法院黨團主任陳智菡透露，民眾黨前主席柯文哲整合過去經驗，給黃國昌一些善意提醒，像是告知黃要掌握「時間」，另雙邊如何建立真正可溝通平台，包括民調該怎麼做等，都可能影響民調結果。

「鄭黃會」明天下午登場，雙方幕僚下午現身酒店會場進行場勘，民眾黨出席的人員包括：黨秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤、陳智菡；國民黨則是包括：副主席兼任秘書長李乾龍、黨副秘書長兼組發會主委李哲華。

李乾龍、周榆修兩人會後受訪指出，明天是個很好的開始，兩黨從2024以來，在國會有很多法案一起並肩作戰，在反惡罷過程中，在在看到當在野民意結合在一起的時，是撐著這國家往前進。相信不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文、李乾龍與黃國昌一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，會有一個很好的開始，請大家拭目以待。

記者提問，是否明天會面將觸及2026縣市長提名？周榆修認為，都是合作好的方向的開始，一步步往前邁進；而日前稱等待最後時間到明年3月左右，是否希望早一點？周榆修說，「我們有最大的誠意」，雙方可以一起來思考；至於宜蘭縣長選舉部分，前民眾黨立委陳琬惠備戰中，國民黨立委吳宗憲受訪則說，誰讓誰還不一定？周榆修回應，吳宗憲沒講錯，本來就還不一定。

至於國民黨副主席蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」，黃國昌過去對此看法較持反對立場，是否擔心雙方兩岸立場不同？周榆修指出，有關國家的定位，民眾黨立場非常清楚，中華民國是我們的國、台灣是我們的家，維護中華民國的主權、維護自己民主生活的制度，相信這是國民黨跟民眾黨一致的期盼，也希望國民都能有好日子過。

隨後，陳智菡也接受媒體聯訪，被問到有關「鄭黃會」，柯文哲是否有提醒黃國昌什麼部分？陳智菡回應，大家都知道選戰非常複雜，愈到後面，複雜程度愈讓人難以處理，比如各自支持者都已鐵了心要支持自己的對象，到最後才整合成功的難度會提高。

陳智菡說，柯文哲整合過去經驗告訴黃國昌，在「時間」部分要掌握，另雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含民調問題設計、民調份數到底有多少、大概在哪個時間段進行民調，都會相當程度影響民調結果。

陳智菡強調，柯文哲也希望這些東西都能以公開透明且充分溝通的方式進行，這是柯以過去經驗提出來的善意提醒。

