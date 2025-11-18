「鄭黃會」明登場！柯文哲謹記「藍白合」破局經驗 總結2點提醒

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導



民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文將於明（19）日正式會晤，討論兩黨未來聯合治理與2026百里侯選戰上的合作方向。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（18）日透露，創黨主席柯文哲特別提出「兩大提醒」，避免重演藍白合破局的歷史。

柯文哲於藍白兩黨主席會誤前夕提醒，雙邊合作需建立在能溝通的幕僚平台之上。（圖／柯文哲臉書）



回顧2024總統大選，「藍白合」因侯友宜和柯文哲在民調「誤差範圍」的認定上始終無法取得共識，談判在君悅酒店當場破局；兩黨也在登記截止日各自宣布正副總統人選，合作宣告失敗。最終在三強鼎立態勢下，民進黨候選人賴清德成功勝選。

這回藍白高層再度碰頭，鄭麗文、黃國昌明日下午將在新店凱悅嘉軒酒店舉行會談，為2026年九合一選舉合作鋪路。對此，陳智菡透露，柯文哲總結過去經驗給予提醒，第一，大家都知道選戰到後期，整合的成功難度就越高，因此時間要掌握。其次，雙邊需要建立真正能溝通的幕僚平台，包括民調設計、份數及執行時間，都會影響結果，希望能公開透明、充分協調。

