「鄭黃會」明登場 陳智菡曝過來人柯文哲兩個善意提醒

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明將於新莊會面。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，預計明（19日）於新北市新莊嘉軒酒店會面，雙邊幕僚今（18日）也在「鄭黃會」正式登場前場勘，面對藍白合，民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，前民眾黨主席柯文哲也以自身經驗，具體向黃國昌提出2點提醒，包含時間的掌握、及雙方如何建立溝通幕僚平台。

國民黨副主席李乾龍、副秘書長李哲華，以及民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立院黨團主任陳智菡，今（18日）天下午都到新莊場勘，面對會不會觸及2026縣市長提名，周榆修表示，都是好的合作方向，李乾龍則讚：「明天就是一個很好的開始」，並惋惜2024藍白合沒有成功，盼能記取教訓，2026、2028藍白可以一起合作。

陳智菡今受訪也提到，選戰非常複雜，且越到後頭複雜程度就越難處理，她也舉例，各自陣營支持者若鐵了心只支持自家候選人，到最後整合難度就會提高，另外，她也表示，前主席柯文哲也以過去經驗提醒黃國昌要掌握時間。

另外，柯也提醒，兩邊如何建立真正能溝通的幕僚平台，包含像是民調問題，從設計民調數量、何時進行民調，都會相當程度的影響民調結果，所以柯文哲希望這些都能夠以公開透明、且充分溝通下來進行，陳智菡表示，這些都是柯文哲以過去經驗提出的善意提醒。





