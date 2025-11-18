「鄭黃會」明登場！雙方黨高層今場勘 李乾龍：要記取2024年藍白合失敗經驗

藍白黨高層、幕僚今（18日）下午3時許現身場勘，周榆修受訪時說，明天是一個很好的開始；國民黨副主席兼秘書長李乾龍也說，要記取2024年藍白合沒有成功的經驗。（圖／李奇叡攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」，明日下午3時將於新莊凱悅嘉軒酒店2樓登場；藍白黨高層、幕僚今（18日）下午3時許也現身場勘，國民黨副主席兼秘書長李乾龍說，要記取2024年藍白合沒有成功的經驗，希望2026地方選舉、2028總統大選藍白能一起合作，讓老百姓過好日子。

「鄭黃會」明天下午登場，雙方幕僚今日先行場勘。國民黨到場的有李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會副主委林益諄、新媒體部主任王安國等人；民眾黨則是由周榆修、立院黨團主任陳智菡、文宣部主任李頂立、新聞部副主任張彤出席討論。

「鄭黃會」明天下午登場，雙方幕僚今日先行場勘，圖左為民眾黨秘書長周榆修，右為國民黨副秘書長李哲華。（圖／李奇叡攝）

周榆修受訪時說，明天是一個很好的開始，藍白從2024年以來在國會有很多法案一起並肩作戰，反惡罷過程中也看到在野民意結合時，能撐著這國家往前進。相信明天不論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文、李乾龍、黃國昌通力合作下，從政策、理念、價值再到選舉的協調，能有一個很好的開始，「請大家拭目以待」。

媒體詢問，是否會觸及到2026縣市長提名？周榆修說，都是從合作、好的方向開始，一步一步往前邁進。至於他日前稱等待的最後時間是明年3月左右，是否會希望早一點？周則回應，民眾黨有最大的誠意，雙方可以一起來思考。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」，明日下午3時將於新莊凱悅嘉軒酒店2樓登場。（圖／李奇叡攝）

李乾龍被問及是否有協調溝通的期限時，則表示「沒有，明天就是一個很好的開始」。他表示，要記取2024年藍白合非常可惜、沒有成功的經驗，不然現在台灣2300萬人就已經過了好日子，所以就記取這教訓，希望2026甚至2028，藍白能一起合作，讓台灣尋求和平、老百姓過好日子。

至於前民眾黨立委蔡壁如呼籲鄭麗文「該讓就讓」，如新竹市、嘉義市、竹北市等；李乾龍說，針對選舉考量都會做通盤檢討，至於哪個區域可以藍白合？這都是後話，「期待明天是一個好的開始」。媒體追問，民眾黨先前提出聯合政府、聯合治理，國民黨是否認同？李乾龍則強調，2028以後，如果藍白合能重返執政，再來談這個，都還有時間。

另外，國民黨副主席蕭旭岑近日稱，一國兩區的規定才能確保跟大陸有共同的政治基礎；外界好奇黃國昌曾對一國兩區持反對立場，藍白兩岸立場是否會相違背？周榆修回應，有關國家定位，民眾黨立場非常清楚，「中華民國是我們的國、台灣是我們的家」，維護中華民國主權及民主生活的制度，相信是國民黨、民眾黨一致期盼，希望國民都能有好日子過。



