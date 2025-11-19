「鄭黃會」有跟柯文哲談過！黃國昌曝柯談3關鍵詞：他也知道什麼最重要

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今（19）日舉辦「以行動顧台灣」高峰會會面，黃國昌指出，鄭黃會前有跟柯文哲談過，且溝通時刻都在進行。他表示，柯文哲也知道在接下來的合作中什麼才是最重要的，就是台灣人民的得失。他表示，柯文哲有提及「主流民意、國家的正義、人民的安全」三個詞彙，這也是為什麼今天送出一盞燈，期許與國民黨合作，為台灣點亮一盞燈。

黃國昌表示，在與鄭麗文會面前，他當然有跟柯文哲談過，且溝通時刻都在進行，他也知道在面對接下來合作的過程當中什麼是最重要的，最重要的不是民眾黨的得失，是台灣跟台灣人民的得失。

黃國昌說，柯文哲提及三個關鍵詞彙「主流民意、國家的正義、人民的安全」，這是接下來繼續前進時非常重要的指標。他強調，此刻最重要的是要共同思考、如何面對共同的未來，這讓台灣人民看到希望、光的未來，這也是為何今天用一盞燈期許自己，跟國民黨攜手合作一起努力，為台灣共同的未來點亮一盞燈。

