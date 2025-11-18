「鄭黃會」柯文哲有指示 陳智菡：提醒整合時間要掌握

民眾黨立院黨團主任陳智菡。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

在野藍白兩黨主席「鄭黃會」明天登場，傳出民眾黨前主席柯文哲有提建議。民眾黨立院黨團主任陳智菡今受訪表示，柯指示整合過去經驗，具體的告訴現任民眾黨主席黃國昌，在時間的部分也要掌握。

陳智菡說，柯文哲也有建議，雙邊要建立一個真正可以溝通的幕僚平台，因像民調問題設計、民調份數與民調施測時間，都會相當程度影響民調結果。柯希望這些東西都能夠以公開透明且充分溝通方式進行。

陳智菡表示，選戰非常複雜，愈到後頭，複雜的程度愈讓人難以處理，比如各自支持者都鐵了心要支持自己的對象，最後整合成功的難度就會提高。

陳智菡說，柯文哲只是以過去擔任黨主席的經驗，提出來的一個善意提醒。

