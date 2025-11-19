「鄭黃會」淪批鬥大會 民進黨：藍白合無助團結台灣、不會成為主流民意
記者劉秀敏／台北報導
針對今（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的會談，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進。
吳崢指出，在野黨再多批評，也掩不住國民黨在罷免期間涉及偽造連署、甚至由從政黨員竊取戶政資料、侵犯個資的事實；再多攻擊，也無法遮掩民眾黨主席主導狗仔跟監政敵的惡劣行徑，這些臭不可聞的政治鬥爭，只會讓社會更加反感。
吳崢表示，民眾黨與黃國昌迄今仍不願回應，是否認同鄭麗文上任後的親中言論。難道民眾黨也認為普丁不是獨裁者？是否也接受追思共諜、扭曲白色恐怖史觀？
吳崢指出，近兩年的國會運作已清楚顯示，藍白合的本質就是毀憲亂政、掏空台灣；藍白合只會抹黑執政黨；藍白合是只有藍、沒有白；藍白合就是向國際傳遞台灣不願提升自主防衛能力的錯誤訊息。
吳崢強調，這樣的藍白合作不可能團結台灣，也無法帶動國家進步，更不會成為台灣的主流民意。
更多三立新聞網報導
蕭旭岑「一國兩區」硬要扯蔡英文 民進黨酸別再牽拖：自己沒嘴巴辯護？
確定了！民進黨選對會拍板徵召陳品安戰苗栗 2026挑戰鍾東錦
韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨
鄭麗文追思共諜惹議稱不知情 採通曝光打臉：明載紀念吳石
其他人也在看
鄭黃會將登場 民進黨三問黃國昌：民眾黨要照單全收國民黨親中作為嗎？
眾所矚目的中國國民黨新任黨主席鄭麗文，與台灣民眾黨黨主席黃國昌的「鄭黃會」，將於今（19）日下午登場，外界預料2026地方九合一大選「藍白合」會是會談主題之一。民主進步黨在「鄭黃會」前夕，於其Facebook上發文三問黃國昌「國民黨以下這些主張，你都同意嗎？」民進黨指出，國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。民進黨又指出，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席（指鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？民進黨更點出，近期國民黨其他高層各種言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。民進黨就上述提出的國民黨近期親中台灣好新聞 ・ 3 小時前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 3 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
21億終結者成補強牛棚絆腳石？道奇恐退出狄亞茲爭奪戰
洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝3敗戰績完成2連霸後，休賽季著眼牛棚的補強工作，多名成為自由球員的「終結者」人選都是被點名的對象，其中包含了紐約大都會的迪亞茲（Edwin Diaz）和聖地牙哥教士Robert Suarez，不過終結者史考特（Tanner Scott）的4年7200萬美元（約21.3億台幣）合約恐怕成為他們追求頂尖牛棚投手的絆腳石。太報 ・ 1 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 5 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 8 小時前