「鄭黃會」登場前場勘 李乾龍：記取2024教訓

李乾龍（右）、周榆修（左）18日為「鄭黃會」預作場勘。（圖：國民黨提供）

國民黨秘書長李乾龍及民眾黨周榆修今天（18日）前往新莊凱悅嘉軒酒店，為19日登場的兩黨主席會晤預作場勘。雙方都將「鄭黃會」視為一個好的開始。李乾龍表示，已經記取2024的教訓，希望2026、甚至2028藍白能一起合作，讓台灣老百姓過好日子。針對國民黨副主席蕭旭岑的「一國兩區」說是否影響雙方合作？周榆修回應指出，中華民國是我們的國、台灣是我們的家，維護中華民國的主權、維護自己民主生活的制度，相信這是兩黨一致的期盼。

有關藍白兩黨主席會晤談論哪些內容？周榆修表示，民眾黨與國民黨從2024以來，在國會有很多法案一起並肩作戰。在反惡罷過程中，在在看到當在野的民意結合在一起時，就會撐著這國家往前邁進；相信無論國民黨或民眾黨在鄭麗文主席、李乾龍副主席兼秘書長以及民眾黨的黃國昌主席，大家一起通力合作下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，都會有一個很好的開始，請大家拭目以待。

是否可能觸及2026縣市長提名？周榆修說，都是合作好方向的開始，一步一步往前邁進。至於前民眾黨立委陳琬惠已經開始準備參選宜蘭，但國民黨立委吳宗憲卻說「誰讓誰不一定」，周榆修表示，吳宗憲沒有講錯，本來就還不一定；李乾龍也回應表示，選舉就是選賢與能，一切都以選民為主，沒有所謂「誰讓誰」，都是選民決定的。

李乾龍也否認雙方合作有所謂的Deadline，強調就是個很好的開始，特別強調大家都記取2024的教訓：藍白合非常可惜沒有成功，不然現在台灣2300萬人都已經過了好日子，所以要記取這個教訓，希望2026、甚至2028藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平、讓台灣老百姓過好日子。

民眾黨前立委蔡壁如向鄭麗文喊話建議國民黨「該讓就讓」，包含五大戰區，例如新竹市、嘉義市、竹北市與彰化員林等地。李乾龍說，基於選舉考量都會做通盤檢討，至於哪個區可以藍白合？這都是後話，19日會是一個好的開始強調周榆修剛剛已經講過，從立院政策合作，從「藍白合」共同面對大罷免就足以看出：這會是很重要的契機。19日是為2026、2028開啟藍白合非常好的開始。

民眾黨不斷呼籲「聯合政府」或「聯合治理」，李乾龍對此議題表示，2028藍白合如果能夠重返執政，再來談這個問題都還有時間。

蕭旭岑日前提出「一國兩區」概念，黃國昌過去對「一國兩區」向來抱持反對立場，周榆修則表示，在野合作是台灣人民的期望，民眾黨一定會在既有基礎上往前邁進；至於國家定位，周榆修說，民眾黨立場非常清楚，中華民國是我們的國、台灣是我們的家，維護中華民國的主權、維護自己民主生活的制度，相信這是國民黨跟民眾黨一致的期盼，也希望國民都能有好日子過。（張柏仲報導）