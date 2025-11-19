「鄭黃會」登場！鄭麗文送藍白鵲陶盤 黃國昌贈鎢絲燈盼「為台灣點亮一盞燈」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（11/19）天下午共同召開「以行動顧台灣 主席高峰會談」，這是鄭麗文上任黨主席後，兩人首度正式會晤，預計會觸及聯合政府等議題。在活動開始前，兩人互贈禮物，鄭麗文送藍白鵲陶瓷盤，黃國昌則贈上鎢絲燈，盼望藍白合作為台灣點亮一盞燈。
鄭麗文、黃國昌今天下午進行「鄭黃會」，會談將聚焦四大主軸，包括「在野目前面對問題，如何整合力量」、「在野下一步，談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」、「雙方核心幕僚團隊對接」。
下午3時會談開始前，民眾黨秘書長周榆修、副秘書長黃成峻、立法院黨團主任陳智菡等幹部已陸續抵達現場，而且都在上衣戴上新別針，新別針造型為台灣地圖，底色使用民眾黨的代表顏色「Tiffany Blue」，上面寫著「眾」。當媒體問到為什麼沒使用「KP」別針時，周榆修笑回「KP在我心中」。
不過會談正式開始時，黃國昌、鄭麗文兩人並肩走入會場，值得注意的是，黃國昌除了戴上新別針，也使用「KP」別針。兩人在會談前先互贈禮物，鄭麗文先送上藍白鵲陶瓷盤，代表雙鵲共行，台灣必贏；黃國昌則送鎢絲燈，他說明，這個鎢絲燈擺設的基座是水泥，意味只要基礎打得好，才能蓋起大樓，燈則代表在這個灰暗的世代，盼望藍白合作能為台灣點亮一盞燈。
