「鄭黃會」登場 鄭麗文：感受到民眾黨期待

「鄭黃會」今登場，國民黨主席鄭麗文表示，感受到民眾黨的期待。（圖：國民黨提供）

備受各界矚目的藍白兩黨主席「鄭黃會」，今天（19日）下午3點在新北新莊登場，國民黨中常會為此還特地提前1小時召開，黨主席鄭麗文致詞時表示，在野合作配合明年大選加速作業，國民黨釋出最大善意；同時也感受到民眾黨的期待，兩黨要從地方到中央都會合作，讓高度焦慮的台灣社會安心。

鄭麗文表示，今天的中常會有兩件事報告，第一是今天會公布並通過中央委員、中常委改選相關辦法與時程；第二則是為因應與民眾黨主席會面，中常會提前1個小時召開。

廣告 廣告

鄭麗文表示，非常重視在野合作的進程，先前因為大罷免以及國民黨主席改選，而一直無法進行，如今將配合明年大選加快腳步、加速作業，必定要為國民黨贏得最多席次、最多得票、全面勝利；因此藍白合必須要往前邁進，國民黨在過程中釋出最大善意，同時也感受到民眾黨有同樣期待。

鄭麗文指出，過去在立法院國民黨、民眾黨共同面對紛紛擾擾，也必須隨時並肩應戰。國會有這樣的需要，未來大選也有同樣的需要；其實她就任黨主席後，原本就想去民眾黨中央黨部進行禮貌性拜會，後來基於場地考量及海內外各界關注，決定另訂時間地點。而兩黨也很快協商完第一次會面時間地點，國民黨將由她、副主席李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁共5人出席。

鄭麗文提到，這次將會談1小時，兩黨主席受訪共20分鐘，會談除了寒暄外也準備禮物，這是副主席兼秘書長李乾龍請鶯歌特別訂製的台灣藍雀，一對分別為藍色及白色，躍上枝頭、喜上眉梢、藍白共行，展現藍白合作，讓台灣一定要贏，用行動顧台灣的決心。

鄭麗文表示，會選在這時間點談合作，除了基於過去國會合作經驗，地方選舉如何符合台灣民意、保護台灣民主憲政、落實地方自治，這都跟明年選舉息息相關，兩黨要從地方到中央合作，以誠意跟善意讓高度焦慮的台灣社會安心，絕不負民眾期望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。（張柏仲報導）