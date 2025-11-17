「鄭黃會」確定了！19日15:00新莊凱悅嘉軒酒店 雙方幕僚明場勘

黃國昌與鄭麗文將於11/19會面。資料照片



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌為了推動「藍白合」及「聯合治理」，確定將於本周三（11／19）下午會面，根據了解，時間已確定為下午3時，地點則是選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，至於雙方的黨部幹部，將會在明天（11／18）前去該地點場勘。

《TVBS新聞網》報導表示，國民黨副秘書長、組發會主委李哲華表示，周三鄭麗文、黃國昌兩位主席會面，當天原則上全程公開。至於會談內容是否談及2026市議員、縣市首長選舉等重大議題，李哲華則低調表示，兩黨合作的大方向不變，具體細節仍有待未來雙方高層和幕僚群商討，「時間還不急」。

據悉，兩黨主席見面時間確定就是本周三為下午3時，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方已約定由民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華代表赴現場場勘。

另外，黃國昌今天稍早也證實，確定本周就會正式與鄭麗文會面，基本上會全程公開，讓大家知道台灣民眾黨、中國國民黨未來在聯合治理方面，兩個黨讓台灣更好的合作想法，以及未來前進的方向。

黃國昌也呼籲民進黨，大家努力想要透過聯合政府、協商式民主的方式來團結台灣，與其抹黑在野黨，不如回家好好的溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的，「不要一天到晚用今天的民進黨在打臉昨天的民進黨。」

