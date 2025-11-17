「鄭黃會」確定本週登場 黃國昌：預定19日下午會面

黃國昌與鄭麗文的「鄭黃會」預計19日登場。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌，昨（16日）表示確定將與國民黨新任主席鄭麗文會面，如今他再鬆口，鄭黃會預計19日登場。

黃國昌昨受訪表示，從鄭麗文當選後，民眾黨與中國國民黨的黨中央，有很多好朋友，都密切保持聯繫。

「跟鄭主席的會面，下個禮拜就會正式舉行」黃國昌透露，藍白雙方的黨務主管前日已會面，溝通場地、時間等具體細節，相信很快跟大家報告。

至於會面基本上方式會採全程公開，黃稱此舉是讓大家知道2黨未來在聯合治理，還有2個黨讓台灣更好合作上，彼此的想法與前進方向。

今上午媒體持續關係鄭黃會進度，黃國昌受訪重申本週就會進行，目前預定是週三下午，但因雙方黨主席見面有許多細節與行政工作待幕僚與黨務主管安排，具體地點可能要等這1、2天，經場勘後，確定了再與大家報告。

