「鄭黃會」聚焦2026選戰 你看好嗎？1.5萬網友震撼表態

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會談，觸及2026選戰合作。鄭麗文表示，希望一加一大於二；黃國昌也說，一定用最大誠意，選出最強團隊。有YouTube頻道針對「鄭麗文、黃國昌兩大在野黨主席相會，聚焦2026選戰，你看好嗎？」進行網路投票，截至今天(20日)晚上，高達87%的網友表示「看好，藍白合希望在即」。

NOWnews《鄉民大學問》今(20日)在YouTube頻道針對「鄭麗文、黃國昌兩大在野黨主席相會，聚焦2026選戰，你看好嗎？」進行網路投票，截至今天晚間6時50分，已有1萬5000人參與投票，結果顯示，有87%的網友表示「看好，藍白合希望在即」；11%的網友表示「不看好，會重蹈覆徹2024結果」；2%的網友表示沒意見。

網友留言表示，「要分過才知道合的重要性啊！」、「看好，而且是非常的看好」、「藍白合體！天下無敵」、「藍白營們，藍白合組聯合政府是覺醒的百姓們交付給你們的重要性最高級別的任務，放下自私的想法完成拯救中華民國的重責大任，否則將是歷史的罪人」、「上次合作有成功，就不會有什麼萊爾當上總統這種事發生了」、「絕對不能再重蹈覆轍，不然台灣就完蛋了 ，希望藍白合作，有大智慧可以帶領台灣人民」。

