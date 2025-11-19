鄭黃會「藍白要合超高難度」 陳學聖：要以2028勝選為第一考量

黃國昌與鄭麗文將於11/19會面。資料照片



國民黨主席鄭麗文今（19日）下午會見民眾黨主席黃國昌，商討藍白合作事宜。前立委陳學聖表示，「藍白要合，真的超高難度的難！」他主張雙方「一定要以2028勝選為第一考量，想通了，很多事就好處理了！」

陳學聖昨在臉書發文「寫在藍白會議之前」表示，藍白合2026民代部份，沒什麼好談，是複數多席次選區，各黨一定各自提名，過往藍營也曾面對分裂，有國民黨、新黨、親民黨共存互戰過，就看候選人自己努力，所以民代部份沒什麼藍白好默契的。

其次，藍白合面對縣市長提名，他說，很難沒有私心，原是自己執政的縣市，即令像新竹市40多萬人口城市，現民眾黨執政，會讓嗎？若不讓，國民黨怎可能讓大10倍的400多萬人口新北市呢？而且若要比誰候選人優秀，是只有比民調嗎？這點國民黨現任副主席兼秘書長李乾龍最清楚。

陳學聖分析，2024總統大選，李乾龍力挺新北市長侯友宜，藍白要合，除了民調外，還要比政黨實力，看哪黨公職人員最多，基層實力最強？談到這點，藍白就談不下去了，因為沒得比，再多的堆疊善意，到關鍵要害，全部都破局了！

陳學聖表示，民眾黨的發展策略，很像當年修憲，將總統大選由間接民選改為直接選舉，這變化之大，是前總統李登輝和民進黨私下共謀，以致在國民大會大辯論時，馬英九還被矇在鼓裡，仍力主間接選舉，最後火車轉彎被耍了。

他說，民進黨會改變主意，支持總統直選，是認為由地方包圍中央，要等到中央執政太遙遙無期。若只拚一席總統，當時看來要贏很難，但就如打梭哈，贏者全拿，機會更大，結果沒想到才第二次總統大選，因為藍營分裂，陳水扁竟然就選上了總統。

他表示，接下來就是分官封爵，位子多到民進黨的政治人物分不完，要和他黨借將，之後民進黨不斷從外界挖人，也從地方提拔人到中央磨練，慢慢成就了今天的版圖。所以民眾黨要直取縣市長，擴大人才組編，和當年民進黨直攻總統有異曲同工之處，這也是2024柯文哲堅持不退讓，要選正的道理，是一樣的。因為還是那句話、贏者全拿。

陳學聖說，各黨為自己政治未來，各有盤算，本就天經地義，所以要合，真很難！唯一可合作的，就變成只有民進黨目前執政的縣市，但看來難贏，藍白爭議也不大，意義也就不大。常言，能捨方能得，但究竟誰該捨？又誰該得呢？經過2024的痛，藍白新的領導人會有新作風、新突破嗎？冀望今天有個好的開始！

