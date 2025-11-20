「鄭黃會」讓吳思瑤連罵20個字 媒體人讚效果強 點名柯P是關鍵

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日會面，展現藍白團結合作態勢。媒體人謝曜州認為，這是漂亮的起手式，聲勢很強，並直言看民進黨立委吳思瑤連罵20個字，就知道效果很強，並點名前民眾黨主席柯文哲未來也將是關鍵。

謝曜州今在臉書以「鄭黃會，藍白合精心佈局的起手式」為題發文，並提及以罵賴清德、批民進黨為共鳴，鄭麗文的高亢搭配黃國昌的悲鳴，譜出讓支持者激憤的序曲；謝強調，2位主席第一場會面避談最敏感的民調，上次藍白破裂，白營的假老二民調，這次還要拉進來用？哪幾家施作大家都可以接受？如何調查？手機、市話？當年國民黨自豪的政黨實力要考慮進去？這些硬核的地雷級話題昨天都沒有談，以後再說。

針對2位黨主席同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制一事，謝曜州認為，這對於民眾黨力推的聯合政府，是非常正向的回應，也對於未來贏得執政之後，能朝著鄭麗文說的雙首長制去發展，這是願景，爭議性低，收尾很精準。

謝曜州特別表示，昨天有個人沒到，但精神都在，就是前民眾黨主席柯文哲，當藍白未來進入深水區、引爆爭議話題時，民眾黨誰是真正拍板定案的人，至為關鍵，柯上次破局，聽信身邊人，最後說變就變，未來還會再發生嗎？不過謝強調，昨天鄭黃會是漂亮的起手式，聲勢很強，看吳思瑤連罵20個字，就知道效果很強，藍白支持者都在期盼後續發展，2位主席、3位主事每步都是關鍵。

面對鄭黃會，吳思瑤昨發文點評「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已」。

