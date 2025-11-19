鄭黃會！鄭麗文控民進黨「見不得藍白合」：我們經得起各種挑戰或破壞

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行「以行動顧台灣 主席高峰會談」，鄭麗文在二輪發言時批評，民進黨見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞，但她要向大家保證，台灣價值與精神絕對不會毀在民進黨手裡。此外，她也表示，藍白雖然是不同政黨，但未來合作自主性不會受到任何折扣，「我們不是為合作而合作，更不是為了位子」。

鄭麗文表示，藍白合作曾經坎苛、千難萬行，但如同黃國昌所描述的，今天台灣處境不能懷憂喪志，只打著自己的小算盤，畢需放大胸懷視角、體認肩上重要責任，相信這對未來在野合作奠定了無法摧毀的重要基石，民進黨排山倒海而來見縫插針、造謠生事，見不得藍白合，未來一定會透過各種方式破壞、打壓、扭曲、抹黑。

廣告 廣告

鄭麗文指出，想來黃國昌也已經做好萬全心理建設與準備，「即便過去我跟他沒有私交，私下不曾有過交流，但今天在這公開場合，我能深刻感受到，我們心情一致、體會相同，對於未來身上重任更有深刻共同理解，我們為的是大義與大利，因此，我表達高度信心，雙方有深刻覺醒與認知，未來合作之路可以經得起各種挑戰或外來勢力破壞」。

鄭麗文表示，她要向大家保證，台灣價值與精神絕對不會毀在民進黨手裡，相信善會戰勝惡，愛可以取代恨，民進黨要用仇恨動員，製造撕裂對立，獵取政治上一黨之私，不惜摧毀台灣良善價值，不惜將台灣推向危險深淵、戰爭邊緣，不惜毀掉言論自由、司法獨立，國會的尊嚴似乎在民進黨眼中早就一文不值，但這些被民進黨所摧毀的，兩黨將攜手重新建立。

鄭麗文強調，藍白雖然是不同政黨，有不同文化、背景、歷史、不同重視的價值，但一加一大於二，相信能帶給台灣人民最大利益。兩黨自主性不會受到任何折扣，在這樣的心情下，雙方都有高度民主素養成熟的政治人物，理念政策自然透過對話、辯論而形成，「我們不是為合作而合作，更不是為了位子，而是希望不會因為遊戲規則導致鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣，台灣特殊的政治文化、選舉遊戲規則，透過兩黨智慧與經驗，在現有的憲政制度設計底下，找出一條新的康莊大道」。

鄭麗文說，藍白合作不同於傳統歐洲內閣制，有點像法國雙首長制，一點像內閣制精神，但參考過去其他國家經驗，走出屬於台灣獨特道路，而這條道路是為台灣人量身定做的。國民黨與民眾黨希望短時間內達成政策、施政、選舉人選上，透過民主公平公開機制，贏得選舉。

更多三立新聞網報導

黃國昌送鄭麗文鎢絲燈 卓冠廷笑瘋：職業關燈手，連燈都自己準備好

鄭黃會禮物曝光了！鄭麗文送藍、白鵲大瓷盤 黃國昌送水泥塊鎢絲燈

鄭黃會！黃國昌感謝「學姊」鄭麗文站出來：不同主張的黨絕對可以合作

鄭黃會登場！鄭麗文喊「藍白合良性競爭」：讓最強人選順利當選

