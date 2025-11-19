鄭黃會／鄭麗文盼1+1大於2：藍加白是台灣最新主流民意

鄭麗文致詞肯定這場會晤是台灣民主發展的嶄新里程碑；國民黨與民眾黨從過去一年的國會合作，要繼續擴大深化到地方自治與地方選舉，這無疑是全新挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，今天（19日）下午3點在新北新莊凱悅嘉軒酒店登場，兩人握手合照並交換紀念品。鄭麗文致詞指出，今天是台灣民主發展的嶄新里程碑，國民黨與民眾黨從過去一年的國會合作，要繼續擴大深化到地方自治與地方選舉，這無疑是全新挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉。（張柏仲報導）

鄭麗文說這個民主政治里程碑之所以能成為代表台灣人民的重大意義，在於不希望在地方自治選舉中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，為國舉才，地方自治、地方政府選舉上，讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人能順利當選。

鄭麗文說，希望不只讓最強的人當選，而且還能1＋1＞2，藍白合作過程中因為良性競爭，使每個有意為民服務的政治人物，都會用最大努力展現長才優勢，證明自己是最強、最好的人選；除了人選團隊之外，也會因為藍白合作全方位無死角、不僅長短互補，更讓所有階層和民眾都能在民選政府過程中受到重視與照顧。

鄭麗文說，未來的選舉過程，無論是產生最強人選、最好團隊、最佳政策，最後受益的一定是所有台灣人，台灣人民也將是最大贏家，這是兩黨合作最重要的初衷和目標。

鄭麗文感謝兩黨黨團從去年就位以來，一年多時間歷經千辛萬苦、風風雨雨，各種想得到、想不到的考驗試煉，無疑保衛憲政民主最核心價值。

鄭麗文說，台灣能有今天的民主、法治、均富社會，得來不易，但在賴總統主政下，擔憂幾十年來的辛苦毀於一旦。從《財劃法》凸顯出執政黨對地方自治的蔑視破壞，如何保護核心價值繼續延續？如何確保明年大選能夠讓最佳團隊、最好的人選勝出？從地方到中央，關乎國安民生建設得以推行，這都是接下來在野黨必須專注努力的方向。所以首先希望今天是一個很好的開始，也希望台灣人民乃至國際社會，看到藍白的決心和堅持，都可以對台灣未來的民主寄予更高期待與正向希望。