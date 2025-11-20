鄭黃會！鍾年晃諷：黃國昌的求職大會遭沉默以對 連句客套話「等通知」都沒有

鄭麗文（右）、黃國昌會談，鍾年晃直言，這場會談是黃國昌的求職大會，但黃失敗了，對方連一句客套話都沒講；並諷兩邊行禮如儀、講話高來高去，「聽君一席話，如聽一席廢話」。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午舉行會談，談及2026的地方大選時，鄭麗文表示，希望國民黨獲得最多席次、全面的勝利。對此，媒體人鍾年晃直言，這場會談是黃國昌的求職大會，但黃失敗了，對方連一句客套話都沒講；並諷兩邊行禮如儀、講話高來高去，「聽君一席話，如聽一席廢話」。

鍾年晃在《新台灣加油》政論節目中表示，這場會談是全程直播的「黃國昌的求職大會」，他可以理解黃國昌的心情，就像當年自己退伍前半年，要趕快找工作，到處去寄履歷表的心境。

廣告 廣告

鍾年晃說，黃國昌在上個禮拜去找了這家公司的外部顧問，遞了履歷表，但是這家公司的外部顧問基本上沒有人事權，所以只能給予建議，但是這個建議CEO不理，所以今天直接跟CEO鄭麗文見面，但1個半小時的求職大會失敗了，對方連講一句客套話「你回去等通知」都沒有。

節目主持人許貴雅大酸，「因為我們要最強的人選啊，你只有8.7%，你是什麼？」，鍾年晃直言，一般求職時，對方如果不想錄用通常會說，回去等通知，但黃今天是面談完之後，對方沉默不語。

鍾年晃提及，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華也到場，李哲華是管組織的，李乾隆就不用講了，選舉老將，他們2個懂選舉，也知道黃國昌的目的其實是要談選舉，所以他們就打太極拳，李乾龍場勘時說，哪個區域可以藍白合都是後話，誰讓誰都是選民決定，那就大家來比民調，但是場面做足，李乾龍受訪時說，孔融讓梨，讓年輕的（周榆修）先說，「這個叫高級酸，意思是說周榆修你這個小孩子，我讓你先說」，結果周還真的先講。

針對鄭麗文說，藍白合配合明年大選加速腳步，必定希望為國民黨獲得最多的席次，最大的得票，全面的勝利，鍾年晃直言，鄭麗文完全沒有講到民眾黨，若國民黨要全面勝利，就沒有民眾黨存在的空間了，所以鄭麗文講得很直接，因為她也知道，黃國昌是來找工作的嘛，「那要不要給工作是我這個CEO決定」。

新北市長侯友宜說，如果合作只是表象，意義是不大的，鍾年晃指出，今天這個就叫做表象，兩邊行禮如儀，講話高來高去，他聽了鄭麗文跟黃國昌的致詞，基本上就是「聽君一席話，如聽一席廢話」，本來沒有結果，就是最好的結果，唯一的收穫大概就是雙方可以互相換line吧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵選到底」周軒：找理由牽拖 一點GUTS都沒有 洗洗睡吧！

黃國昌遭爆凱思資金回流自己口袋 媒體人曝背後複雜金流操盤手