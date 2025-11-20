「鄭黃會」順利落幕 昔藍白合破局苦主侯友宜發聲了

新北市長侯友宜今（20日）被問及對鄭黃會的看法，再度強調政黨合作要有共同價值，也要有公開透明的機制。（圖／新北市政府提供）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日於新莊舉辦「鄭黃會」，會中藍白達成基本共識，氣氛融洽。新北市長侯友宜今（20日）被問及對鄭黃會的看法，則再度強調政黨合作要有共同價值，也要有公開透明的機制。

侯友宜在2024年參選總統時，因藍白合破局無緣整合在野，最後敗給現任總統賴清德，可謂是最大苦主。如今藍白合在兩黨高層更迭後，再有新進展，侯友宜被問及對鄭黃會的看法時，強調「政黨要合作要有共同的價值，如何創造出人民有感的方向，這才是最重要的」。

侯友宜也說，所有的過程不但要公平、公開、透明，也要有一個大家可以接受的機制，也就是在良性的競爭以外，也要有合作的機制，所以大家就共同努力，希望國家會更好。

至於政院版財劃法於今日公布，侯友宜則重申，這些錢都是人民的納稅錢，至於在中央跟地方的分配，希望事權分配能夠更清楚，包括水平分配的各項指標金額及垂直分配額度「把它說清楚」，中央地方就好好溝通，更能共同攜手往前走，這才是人民之福。



