鄭黃會！黃國昌感謝「學姊」鄭麗文站出來：不同主張的黨絕對可以合作
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日舉辦高峰會暢談藍白合作，黃國昌在致詞時表示，藍白兩黨有不同主張，但這不會阻礙他們的合作。他也感謝身為自己台大法律系學姊的鄭麗文，感謝她在沒有黨公職身份時組成在野大聯盟挺身而出，黃國昌也痛批，民進黨政府蠻橫、把異議者打成雜質，因此必須深刻思考接下來該怎麼辦，要如何拯救這國家。
今天的高峰會，藍營方面由國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副秘書長李哲華、國民黨文傳會主委吳宗憲，立院國民黨團總召傅崐萁等人陪同出席，國民黨並致贈民眾黨彩瓷圓盤，上有藍鵲、白鵲圖樣；民眾黨也致贈「水泥基座鎢絲燈」，黃國昌說明，挑選台灣本土藝術家用水泥製作的鎢絲燈，代表基礎打得穩固才能蓋起高樓，用燈則是代表民眾黨跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。
黃國昌致詞先是逐一問候雙方代表，並稱傅崐萁「在立法院的好同事」。黃國昌表示，今天非常高興也榮幸跟鄭麗文一起坐在這，用行動向人民宣示一起用行動護台灣。民眾黨跟國民黨是獨立、不同的黨，有不同過去跟背景，也有不同政策，但這不會阻礙兩黨。他表示，政黨一定會有競爭，但是競爭不需要惡言相向，更不需你死我活，政黨競爭可以帶給國家更良性的進步，但最重要的是在當前台灣內外交迫、關鍵時間點上，為了回應主流民意、捍衛台灣的國安，為了要讓人民跟下一代真正可以看到未來，「兩黨的競爭不是也絕不該是零和賽局，應該共同思考為了大局，如何攜手合作，給在這土地生活的人民更好的期許」。
黃國昌指出，4月22日台灣面臨高關稅壓迫時，他跟國民黨前主席朱立倫坐下來討論如何共同集結民間力量，如何在執政黨擺爛時，在野黨智庫對接並合作提出關稅衝擊民間版報告，承擔著執政黨該做的工作，更在立法院清楚告訴民進黨政府「880億預算沒法解決問題」，事後證明是對的。黃國昌抨擊，同一時期，一個民主產生的政府竟然對在野黨立委發動「無差別大罷免」，把台灣民主推向懸崖邊緣，4月26日他在凱道上面對人民，承諾這一仗民眾黨一定站在第一線並肩作戰、捍衛民主，民眾黨說到做到，在共同捍衛民主的第一線，計較的不是個別政黨得失，看重的是台灣的民主憲政，全黨上下全力投入，「我們承擔、實作，沒藉口更不會迴避」。
黃國昌續指，就在關鍵時刻，他台大法律系的學姊，也就是鄭麗文，沒有公職、黨職，卻登高一呼籌組在野大聯盟，讓社會看到為了共同價值是不僅跨黨派甚至跨越階層，很多不是國民黨、民眾黨的人也一起站出來。大罷免32比0後，原以為會讓民進黨謙卑、會讓賴清德總統檢討與認錯，但沒想到政府繼續用司法追殺競爭者，繼續用「黨檢媒三位一體」迫害人權，違法濫權到閣揆卓榮泰自居太上皇，就是不遵守法律，不幫軍人加薪、就是不編警消應得的退休待遇，政府蠻橫，更把異議者打成雜質，因此必須深刻思考接下來該怎麼辦，要如何拯救這國家。
黃國昌說，過去一年多民眾黨跟國民黨在國會內攜手合作，他必須承認，不是每個法案意見都一致，一定有爭執，但是這些差異沒法阻止他們繼續推動台灣改革的心，「執政黨擺爛、在野黨有責任攜手撐起國家」，他也特別感謝鄭麗文，國民黨團的夥伴們在傅崐萁帶領下攜手作戰，推動國會改革、財劃法、還勞工假日等。他指出，人民應靜下來想想，以上哪個不是民進黨曾經承諾台灣人民的？哪個不是民進黨背棄對人民的許諾？而在野黨聯手兌現民進黨的許諾，「民進黨控制的媒體」鋪天蓋地，用藍白「毀憲亂政」作為口號，而在民進黨眼中只有自己人跟中共同路人，民主什麼時候淪落至此？
黃國昌也表示，民進黨在阻擋改革時，把議場佈置得跟靈堂一樣，在地面上寫「罷」字，青島東路上放出許多在野黨政治人物的靈堂，台灣民主何時沈淪至此？但他們不會害怕更不會退縮，因為再退一步，台灣民主就要墜入深淵。他強調，民眾黨跟國民黨在國會的合作有非常良好的基礎，彼此有意見不合也會溝通，不會成為阻礙，共同推動福國利民的法案。
黃國昌進一步指出，兩黨在地方政治上，去年開始在新北市，他見證侯友宜的「行動治理」；在台中看到盧秀燕的「幸福城市」，今年核三公投時，也跟蔣萬安討論如何攜手共進，上週末還到基隆，跟謝國樑、邱佩玲討論地方治理，都在用具體行動告訴台灣人，「兩個不同主張的政黨，絕對有可能為台灣共同的未來攜手努力和奮鬥」。
黃國昌也表示，在繼續往前的過程中，一定會用政策、願景、理念讓雙方繼續邁進，就像剛剛送的那塊堅若磐石的水泥一樣，在堅固基礎上，近一步構築未來合作的藍圖，同時在基礎上面對明年的九合一大選。黃國昌重申，民眾黨一定用最大的誠意、最好的方式選出最強的團隊，「因為我們相信台灣每個縣市，都值得用最強團隊帶給每個地方最好的治理，讓人民過好生活」。
