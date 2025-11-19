鄭黃會！黃國昌拋「藍白智庫對接」 鄭麗文認：這兩天才找李鴻源討論

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉辦「以行動顧台灣主席高峰會談」，會中黃國昌提出兩黨智庫對接，而鄭麗文則表示，智庫平台本來就是她心裡所想的，自己這兩天才剛跟內政部前部長李鴻源討論這個話題，希望他能幫忙組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府政策提出願景跟藍圖，「非常感謝黃國昌提出智庫對接，未來就積極做這件事情。」

針對黃國昌提出兩黨智庫對接一事，鄭麗文表示，他們有高度默契，不管是黨外在野大聯盟，還是兩大在野黨合作，她都希望未來的平台能結合越多人越好。智庫平台本來就是她心裡所想的，希望納入各種不同專業，包括她找來過去國民黨執政時期非常多有經驗的優秀技術官僚，他們在不同議題與領域都有非常豐富的經驗，學者與專業團體、公營團體等，這是非常好的平台，因為重要政策不只是要專家，還要貼合民意、接地氣，不能閉門造車、自以為是，這是很重要的。

鄭麗文提到，自己在選黨主席時提過要組影子內閣，這個原型來自內閣制國家，但在台灣又與內閣制國家有所不同，重點是在不同政策層面要找到負責的人與團隊，形成具體政策推動，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向且具體政策之爭。

鄭麗文說，明年地方選舉，要幫地方治理、區域台灣找到亮點，並找到未來如何轉型升級的整體規劃目標。她透露，自己這兩天才剛跟內政部前部長李鴻源討論這個話題，希望他能幫忙組成相關團隊，對於具體區域，甚至地方政府政策，提出願景跟藍圖。而這中間不只結合各種領域、專業前輩，同時也是讓台灣年輕人大顯身手的平台，「非常感謝黃國昌提出智庫對接，未來就積極做這件事情。」

