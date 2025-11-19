鄭黃會／黃國昌提兩黨智庫對接 鄭麗文允積極推動

黃國昌在兩黨主席峰會中提議「兩黨智庫對接」；鄭麗文即刻表達認同，表示未來會積極推動這件事。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天（19日）舉行「以行動顧台灣：主席高峰會談」，黃國昌在會中提出「兩黨智庫對接」；鄭麗文表示，智庫平台原本就是她心中所想的，自己也才和前內政部長李鴻源討論過這個話題，希望他能幫忙籌組相關團隊；她非常感謝黃國昌提出智庫對接的建議，未來會積極做這件事。

黃國昌表示，今天自己和鄭麗文可以坐下來，籌備時間還不到一週，這就是執行力與行動力。當民進黨繼續以口號和意識形態「誤國」時，在野黨早就捲起衣袖、彎下腰，準備好開始工作。黃國昌提到接下來面對地方治理，有非常多重要的價值與政策，因此必須要「先把水泥打穩」，他責成民眾黨智庫向國民黨政策會智庫請益，用行動告訴台灣人民：兩黨智庫進行對接，開始討論地方治理。

黃國昌說，相信在這樣的堅實基礎上，才能夠面對2026選戰，幫台灣人找回民有、民治、民享的國家；也幫台灣人找回把人民利益放在第一位的政府。

鄭麗文回應表示，不管是「黨外在野大聯盟」、還是兩大在野黨合作，她希望未來的平台能結合越多人越好。「智庫平台」原本就是她心中所想，希望納入各種不同專業，包括她找來過去國民黨執政時期非常多有經驗的優秀技術官僚，他們在不同議題與領域都有非常豐富的經驗，學者與專業團體、公營團體等，這是非常好的平台，因為重要政策不只是要專家，還要貼合民意、接地氣，不能閉門造車、自以為是，這是很重要的。

鄭麗文表示，選黨主席時提過要組影子內閣，這個原型來自內閣制國家，但在台灣又與內閣制國家有所不同，重點是在不同政策層面要找到負責的人與團隊，形成具體政策推動，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向且具體政策之爭。

鄭麗文說，明年地方選舉，要幫地方治理、區域台灣找到亮點，並找到未來如何轉型升級的整體規劃目標。她透露，自己這兩天才剛和前內政部長李鴻源討論過這個話題，希望他能幫忙組成相關團隊，對具體區域、甚至地方政府政策，提出願景跟藍圖。而其中不只要結合各種領域、專業前輩，也是讓台灣年輕人大顯身手的平台，鄭麗文說她非常感謝黃國昌提出「智庫對接」，未來會積極做這件事情。（張柏仲報導）