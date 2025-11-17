即時中心／顏一軒、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌敲定19日下午3時30分，將與國民黨主席鄭麗文在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會晤；而民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡、國民黨副秘書長李哲華明（18）日將親赴現場進行「場勘」。對此，綠委沈伯洋今（17）日示警，黃國昌的重點放在「藍白合」，並未把重點放在他最關心的國安、對中關係等議題上，大家都知道民眾黨其實現在就跟泛藍「沒有什麼差別」，有時候甚至比國民黨還要更為激進。





廣告 廣告

沈伯洋稍早在立法院中興大樓外受訪。針對藍白主席會談一事，沈伯洋表示，這對黃國昌來講十分重要，因為現在跟他有關的網紅一一中箭落馬，再加上他其實也有很多的案子在身上，一直積極想藉由「藍白的方式」去延續2026的選舉，一直到2028。

沈伯洋不諱言，儘管黃國昌的重點放在「藍白合」，但他最關注且對台灣最重要的仍是國家安全，還有跟中國之間的關係，到底應該要怎麼保護國民；可惜地是，黃國昌心完全沒有放在這件事情身上，立法院的法案還是照樣擋下來。

記者追問，鄭麗文立場偏統，若黃國昌要合作的話是否要注意，不然可能影響他2026年的選戰布局？

對此，沈伯洋說，大家都知道民眾黨其實現在就跟泛藍「沒有什麼差別」，但大家不不知道很多法案的阻擋上面，尤其是跟國安有關的部分，有一半都是民眾黨在擋，並不是國民黨，民眾黨也有提名中配（李貞秀）擔任立委，有時候甚至比國民黨還要更為激進。

他認為，鄭麗文的角色已讓國民黨往極統派邁進，但民眾黨跟這件事情其實沒太多的阻礙，只是民眾黨的支持者不這麼想，也不希望黨朝此方向走去，希望他們能拉住黃國昌現在的行為。





原文出處：快新聞／鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」

更多民視新聞報導

中共通緝沈伯洋！賴再籲韓三思 黃國昌回應了

黃國昌「再進校園演講」網狂酸！四叉貓幫擬「9回應」

談藍白合！鄭黃會下週登場 賴瑞隆示警：別最後白的被吃掉

