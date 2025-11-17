鄭黃會19日擬新莊酒店登場 全公開「可能談2026」

新北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，兩方敲定19日下午三點會面，見面地點也曝光，就是在新北新莊凱悅嘉軒酒店，雙方將在明（18）日下午赴現場會勘。至於會面方式，基本上會全程公開，針對2026怎麼合作，國民黨秘書長李乾龍就表示，當天就先見個面建立共識，細節後續慢慢談。

坐落於新北大道三段上，這間在新北的凱悅嘉軒酒店，藍白兩黨主席，將在19日下午三點在這裡碰面，原本藍營提議前往民眾黨中央會商，不過民眾黨則認為要在新莊，意義就在於過去柯文哲2024競辦就在這，未來黃國昌選新北競辦也會選在這。

國民黨秘書長李乾龍VS.記者說：「(為什麼會特別選在新莊這個地方？)，他們建議的啊，所以我們順從尊重他們的意見嘛，他們說去年就在那裡辦過啊。」民眾黨主席黃國昌說：「那雙方的幕僚以及黨務主管，有很多細節，行政上面的工作要先安排，那我們兩黨的黨務主管，跟工作同仁，會去先場勘。」

趕在會勘前夕國民黨召開主管會議，會勘時間點將訂在18日下午三點半，國民黨這頭由祕書長李乾龍、組發會主委李哲華作代表，民眾黨則派出祕書長周榆修，以及立院黨團主任陳智菡。

據了解，這次會面是由鄭麗文方面先表達拜訪意願，預計將比照前主席朱立倫以及黃國昌會面模式，基本上會全程公開，其中2026大選在新北市新竹市嘉義市宜蘭縣如何合作，民眾黨才說最晚明年3月前要決定，火車時間到了就開走，國民黨也有前提，民調協調都會因地制宜不會只用統一標準，國民黨秘書長李乾龍說：「大家先建立共識，那細節慢慢再來談。」

即便議程內容沒定數，但已經成功營造合作氣氛，不過對藍營來說挑戰不只如此，黨內人士坦言在明年二月政黨補助款到位之前，黨中央仍需再籌措6千萬元，支應黨工薪水與幽靈連署官司律師費，藍白黨內各有挑戰，要為贏下2026奮力一搏。

