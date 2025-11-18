鄭黃會19日登場！李乾龍談藍白合：都是後話

政治中心／徐詩詠報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，雙方預計將於19日進行會談，地點選在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店。對此，藍、白兩黨中央幹部也在今（18）日進行場勘。針對外界關心的藍白合議題，國民黨祕書長李乾龍不諱言，現在「哪個區域可以藍白合都是後話」，並透露相關原因。

周榆修認為鄭黃會是好的開始。（圖／民視新聞資料照）藍白陣營在「鄭黃會」場勘過程中也各自接受媒體訪問。民眾黨秘書長周榆修指出，明天會是很好的開始，他點出藍白立院黨團在國會有許多法案都一起並肩作戰，相信無論民眾黨或國民黨，在鄭麗文、李乾龍、黃國昌的共同合作下，未來能從政策、理念、價值、選舉協調上，有一個良好的開端。

李乾龍則認為藍白合要讓哪區，是由選民決定。（圖／民視新聞資料照）

李乾龍則說，選舉就是以選民為主，現在談「哪個區域可以藍白合」都是後話，誰讓誰都是選民決定的。至於實際合作時間點是否可能定在明年3月，周榆修回應：「我們有最大的誠意，雙方可以一起思考。」李乾龍則表示：「希望更早也好，明天是好的開始。雙方互送的禮物也都很有意義，大家可以期待一下。」

