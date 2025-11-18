鄭黃會19日登場 藍白合尋共識

國民黨主席鄭麗文十九日將與民眾黨主席黃國昌會面，國民黨秘書長李乾龍（右）與民眾黨秘書長周榆修等藍白幕僚，十八日前到會場場勘。（中央社）

記者王超群、陳柏翰∕台北報導

國民黨主席鄭麗文今（十九）日下午三時將與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖對話」，國民黨秘書長李乾龍表示，二０二四年藍白合作未能成功，雙方均記取經驗。黃國昌強調，當執政黨撕裂社會、造成對立時，在野黨應共同撐起國家，「為台灣的未來點亮一盞燈」。

因應鄭黃會，國民黨中常會特別提前至下午一時召開，不過，在中常會之前，黨主席鄭麗文將在中午先赴台北市議會，與國民黨北市議會黨團座談，並聽取北市財政局報告財政收支劃分法修法後續影響及因應作法。

國民黨秘書長李乾龍與民眾黨幕僚共同場勘後表示，二０二四年藍白合作未能成功，雙方均記取經驗，十九日的對談將展開二０二六、二０二八合作的可能是「非常好的開始」。民眾黨秘書長周榆修也表示，藍白在國會多項議題並肩作戰，未來從政策、理念到選舉協調，都可望逐步推進。

黃國昌表示，民眾黨與國民黨過去一年曾共同推動國會改革、財劃法、吹哨者保護法及軍警消待遇等多項法案，證明在共同目標下可找到合作方向。

黃國昌說，近年藍白推動的改革中，有許多是民進黨過去承諾卻未履行的項目，例如財劃法修正。曾任台南市長、行政院長的總統賴清德曾主張修法，但民進黨掌權後卻未進展，因而使在野黨承擔改革責任。

黃國昌也表示，中華民國主權屬全體二千三百萬人民，捍衛民主法治是民眾黨不可能退讓的底線。但兩岸分歧需以智慧與善意溝通，降低擦槍走火的風險，政府若能好好施政讓人民過好日子，才是全體台灣人的共同願望。