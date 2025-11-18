鄭黃會19日登場！ 藍白幕僚新莊場勘「話題聚焦2026」

台北市 / 綜合報導

2026藍白合即將啟動，19日國民黨主席鄭麗文，與民眾黨主席黃國昌，兩人將會在新莊會面。18日雙方幕僚，就搶在前一天，先來到現場場勘，雙方互動熱絡融洽，不過針對藍白合，民眾黨也設下底線，希望在明年三月前完成整合，不過這回受訪，對此周榆修僅表示，在前輩面前，雙方可以一起來思考，李乾龍也回應，要記取2024沒有成功的教訓。

國民黨祕書長李乾龍說：「孔融讓梨，來，弟弟先講。」訪問順序可以讓，但選戰布局恐怕就難這麼輕易拱手讓出，藍白兩黨主席即將會晤，幕僚提前場勘，話題圍繞2026地方選戰。

民眾黨祕書長周榆修VS.記者說：「吳宗憲早上有說(宜蘭選舉)誰讓誰還不一定，那這部分的話，不會啊，宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定啊。」國民黨祕書長李乾龍VS.記者說：「剛說(宜蘭選舉)誰讓誰還不一定，好像這個還跳一下，沒有啊，這個，選舉就是選賢與能。」回頭放大看李乾龍這表情，確實一瞬間張大了眼，畢竟推舉選將是藍白合作深水區，尤其民眾黨已經發下通牒，要在明年三月前完成整合，不然火車時間到了就要開走，甚至黃國昌在新北市還可能會選到底。

民眾黨祕書長周榆修說：「我們有最大的誠意，在前輩面前，來這個，我們雙方可以一起來思考。」國民黨祕書長李乾龍說：「就是一個很好的一個開始嘛，所以我覺得說，這個我們記取2024藍白合，這個非常可惜沒有成功嘛，不然現在台灣我們2300萬人就已經過得好日子嘛，所以我們記取這個教訓。」聲聲喚彼此合作，19日「鄭黃會」，即將在新莊飯店登場。

華視新聞記者莊品達說：「實際來直擊，鄭黃會的會面地點，由於全程開放給媒體採訪，因此空間也是相當的寬闊，可以容納250人。」人員名單也已有雛形，藍營除了主席鄭麗文，還有祕書長李乾龍，黨團總召傅崐萁等人陪同，民眾黨方面由黃國昌領軍，還有祕書長周榆修，以及黨團主任陳智菡出馬，藍白進入實質磋商，雙方人馬先禮後兵。

