鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機
記者陳佳鈴／台中報導
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕也首度對外發表相關言論，她表示「鄭黃兩人都是以大局為重的人，會為藍白合帶來新契機」。
盧秀燕今天早上出席外埔區馬鳴國小60周年校慶活動，談到19號的鄭黃會，台中市長盧秀燕表示，「鄭麗文主席跟黃國昌主席都是具有以大局為重、新思維的人，大家要相信他們，要信任黨主席，不管是對黨內或是政黨之間才是團結合作的好基礎，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。」
