鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機

記者陳佳鈴／台中報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕也首度對外發表相關言論，她表示「鄭黃兩人都是以大局為重的人，會為藍白合帶來新契機」。

盧秀燕今天早上出席外埔區馬鳴國小60周年校慶活動，談到19號的鄭黃會，台中市長盧秀燕表示，「鄭麗文主席跟黃國昌主席都是具有以大局為重、新思維的人，大家要相信他們，要信任黨主席，不管是對黨內或是政黨之間才是團結合作的好基礎，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。」

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋

新／韓星玉澤演「暫居台中」遭偷拍惹怒發文 台中市長盧秀燕急籲：尊重

賓賓哥「10大罪狀」黑料全曝光！ 圤智雨認了：他會走到今天90%我害的

「賓賓哥」慘了！「假公益、真斂財」疑涉非法勸募新北要查了

