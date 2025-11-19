鄭黃首會談 國防、兩岸現歧見

前民進黨主席許信良（左）19日舉辦《天命》新書發表會，見證台灣民主運動歷史，桃園中壢事件始末，邀請歷任跨黨派桃園市縣長吳伯雄（右）、朱立倫、吳志揚等人出席。（王英豪攝）

首次藍白兩黨主席高峰會氣氛融洽，但外界認為，藍白在部分議題仍有歧見，例如國民黨主席鄭麗文公開反對過度增加國防預算，加上「一國兩區」說法，民眾黨支持者是否能接受？民眾黨主席黃國昌19日會後被問及此事，特別謹慎答題，僅稱兩岸議題與其在名詞或意識形態打轉，不如思考如何設定目標、要實現什麼價值。

鄭麗文日前表態反對國防預算過高，遭外界質疑是否反對增加國防預算，而黃國昌過去曾表態，民眾黨全力支持國防預算，但絕不支持貪腐跟浪費，更不支持把台灣人當盤子；昨日藍白高峰會後媒體提問，兩黨在國防預算立場有一些不同，鄭麗文似乎較不支持增加國防預算，未來如何與民眾黨取得共識？

對此，鄭麗文強調，她一向尊重立法院黨團自主，並否認自己「不支持國防預算」，呼籲外界不要簡化或誤導，國民黨一直是國軍的最強後盾，從來沒有改變，因此提出提升軍人待遇，卻遭執政黨反對，「到底是誰支持國防？」

鄭麗文說，執政黨製造仇恨對立，再一味大幅提升、擴大軍備，對台海安全毫無幫助，「我們沒有一天放棄過國防」，但要保衛台灣，合理的國防，重申「台灣無事，日本無事，全世界都無事。」

至於兩岸路線部分，藍白略有差異。前民眾黨主席柯文哲過去主張「台灣自主，兩岸和平」，而黃國昌也延續此論述，日前稱「堅定捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式」是民眾黨不可能退讓的底線，被外界解讀與鄭麗文遵從憲法「一國兩區」的立場不同。

黃國昌昨再度被問到對「一國兩區」的看法，黃選擇不正面回應，僅表示，兩岸問題當然是必須要面對的問題，但與其在名詞或意識形態上打轉，不如思考要實現什麼價值、達成什麼目標，並重申如何捍衛台灣民主自由法治人權的生活方式、如何帶給台灣人民更好的生活才是值得捲起衣袖、認真努力打拚的目標。

國眾兩黨主席高峰會為2026、2028藍白合揭開序幕，共同細數民進黨執政缺失，前民進黨主席許信良昨在新書發表會上建議，台灣應仿效德國模式、需要一次真正的「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不再擔心內部政治會有相互掣肘。