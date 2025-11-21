鄭黃4字化解藍白合爭議 羅友志讚圓滿：比君悅之亂檔次高

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨在新北市新莊舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。（資料照／黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，19日在新北舉辦高峰會談，敲定2026藍白合作。針對峰會結果，媒體人羅友志認為相當圓滿，2位主席面對兩黨的爭議提問，分別以「放心」和「家規」化解，比起2年前的「君悅之亂」，高了不只一個檔次。

鄭麗文和黃國昌首度公開會面，被外界解讀為「藍白合」鋪路，而會中雙方達成基本共識，氣氛融洽。對此，羅友志19日在臉書專頁分析，鄭國會圓滿開始，因為對比2023年11月23日的「君悅之亂」，這對在野黨領袖，比起當年「唸簡訊」的荒唐，高了好幾個檔次。

羅友志說明，記者2次「見縫插針」的妙問，2位主席分別以「放心」跟「家規」化解爭議。黃國昌被問到「新北市長跟國民黨、侯友宜」，以「如果男主角不是我，放心，一樣全力以赴，輔選到底」回答，他認為放心2個字，特別鏗鏘有力。

至於鄭麗文被問到，以後兩黨會不會到「國民黨有事就是民眾黨有事」，反之亦然？則是毫不猶豫表明「如果有人不認輸…」，強調各黨依「家規」處理。羅友志懷疑，這是在偷臭當年6%那群人，但他沒證據。

羅友志指出，2023的11月的藍白合充滿「非我不可」的窘態，搞得各自裡外不是人，是標準的鷸蚌相爭。然而，2025的11月，2個人都以退一步，讓政黨合作往前。因此他覺得沒有「落幕」，而是「開始」，未來智庫對接，就是黨的腦袋互融，「放心、家規，就看2026的黨員們，誰要挑戰黨主席的耐心了」。

