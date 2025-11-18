「鄭黄會」成黃國昌參選起手式 藍白合三模式卡在新北市長大選

國民黨主席鄭麗文明日將與民眾黨主席黃國昌會面，「藍白合」最大關鍵還是卡在明年新北市長這一局。（圖片來源／國民黨、民眾黨臉書）

國民黨主席鄭麗文明（19）日將與民眾黨主席黃國昌在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店進行會面，而黃將於明年3月在新莊成立競選總部，民眾黨選定此地，外界解讀既為「藍白合」而來，也是競選新北市長的「起手式」。

由於「鄭黃會」僅為禮貌性拜會，雙方營造氣氛大於實質合作，但「藍白合」最大關鍵和衝突點，就是卡在新北市長這一局。

廣告 廣告

黃國昌表示，明天會談會本著最大誠意與善意，就聯合政府理念、聯合治理道路與公共政策看法交換意見。

政治觀察家分析，黃國昌應有兩大劇本，一是「參選到底」，二是「新北換全國」，不論是那一個劇本，藍營都很難接受。

他指出，新北市是全國第一大縣市，國民黨秘書長李乾龍在此長年經營，李又主導讓台北市副市長李四川出來選新北市長，藍營不可能會退讓，同時沒有先掃除障礙，李也不會出來選。

藍拱李四川參戰不讓新北市長，誤判黃國昌參選決心

從另一個角度來看，藍營可能誤判，認為黃國昌參選只是喊喊而已，且無基本盤，但黃參選到底的決心非常強烈。

他強調，雙方要合作需先看新北市長選舉佈局，如果喬不好就沒有後續的「藍白合」，其他縣市長和縣市議員都只是「籌碼」，除非藍營讓白營很多，足以讓黃國昌可以不選。

台北市副市長李四川為藍營參選新北市長強棒，專家分析，可能複製2022年蔣萬安當選市長模式。（圖片來源／李四川臉書）

不過，藍營民調專家強調，回到「藍白合」的可能三種模式，一是一定要合作才會贏，不合一定輸的地方，非得雙方協商出「最強棒」不可，民眾黨就有籌碼可談，例如高雄市，宜蘭縣等地。

第二種是藍白合也不會贏，這種最好談，因為由誰出來選都一樣，初步來看，例如台南市，也就是總統賴清德的「本命區」。

新北恐複製2022北市選情，黃國昌回藍營一國兩區說法

第三種是藍白不合，因為版塊結構對藍軍有利，國民黨也會贏的地區，專家稱，包括竹竹苗、雙北和台中市等地，如果白營沒有強棒，藍營讓的機會就不大。

「黃國昌要的和國民黨要的，完全沒有交集。」專家分析，民進黨立委蘇巧慧、李四川、黃國昌，在新北的盤勢約為4：4：2，李在三腳督的情形下，再加上棄保效應，預估會以些微差距勝出。

他再以2022年台北市長選舉為例稱，當時民眾黨氣勢極旺，又是創黨主席柯文哲經營已久的地盤，結果黃珊珊落居第三名，由蔣萬安當選市長。

他進一步評估，如果黃國昌參選到底，則2026年新北這局，複製2022年台北市選舉結果的可能性將會相當高。

此外，國民黨副主席蕭旭岑昨接受專訪稱，鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

黃國昌對此回應稱，民眾黨的國家定位非常清楚，中華民國的主權屬於2300萬台灣人，捍衛自由、民主、法治、人權的生活方式，是堅持的原則，也是不可退讓的底線。兩岸紛歧要有智慧善意多溝通，才能降低擦槍走火的風險。

(原始連結)





更多信傳媒報導

卓榮泰宣示「全面迎戰」後首度備詢 怒斥傅崐萁：你先全面開戰我才必須備戰

梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作

專訪》陳立人揭LINE TV併購後三大武器：內容翻倍、IP升級、個人化享受

