「鄭」秋祭追思惹議 丁瑀：損黨形象 黨中央：有責深化民主

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨天參加「秋祭追思慰靈大會」，被質疑是追思高階共諜「吳石」，即便鄭麗文鄭重澄清，事前跟主辦方確認祭祀對象，沒有吳石這個人，不過依舊引發黨內雜音，包含國民黨前青年部副主任「丁瑀」就直言，鄭麗文這個行為，已經嚴重損害國民黨形象，而前立委蔡正元更表示，還是國民黨直接改名爲中國國民「投降黨」，對此黨中央回應，作為中華民國的主要政黨之一，有責任深化民主、避免戰爭再臨，這才是參與每一場活動中所秉持的價值。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文(11.8)說：「從來沒有以吳石先生，做為一個追悼的對象。」面對鏡頭嚴正澄清，國民黨主席鄭麗文，昨（8）日出席白色恐怖秋祭慰靈大會，被質疑是追思共諜吳石，讓她陷入輿論風暴，即便再三強調，已跟主辦方確認祭祀對象，沒有吳石這個人，但現場大會文宣，依舊印出吳石照片並稱他為犧牲烈士。

鄭麗文8日仍出現活動現場，讓自家人也看不下去，國民黨前青年部副主任丁瑀說：「才上任一個多禮拜就狀況百出，我覺得這個非常非常嚴重損害國民黨的形象。」勸鄭主席言行多加三思，更透露許多黨員擔憂將衝擊2026選情，另外前藍委蔡正元也表示，認為黨主席祭拜這些顛覆國民黨政府的英雄，是顛倒國民黨歷史定位的傑作，國民黨改名爲中國國民投降黨，可能更名符其實。

至於前藍委陳學聖則憂心指出，相關風波可能使國民黨陷入路線危機，處理不慎一人將牽動全黨存亡，國民黨中央發言人江怡臻說：「國民黨做為中華民國的主要政黨之一，我們有責任深化民主，也有責任避免戰爭再臨，這才是我們在參與各種追思紀念活動中，所秉持的價值。」

鮮明形象讓黨內湧現反對聲浪，不過也引領國民黨一波入黨潮，國民黨中央就表示，從黨主席選舉結束後20天內就共新增2,405人，鄭麗文短短上任不到一個月，行事作風黨內有褒有貶，磨合期黨員們持續觀察。

原始連結







更多華視新聞報導

出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象

明出席統派團體追思共諜活動惹議 鄭麗文：是希望兩岸和解、兩岸和平

喊話2028國民黨「完全執政」 鄭麗文：重回第一大黨

