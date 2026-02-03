鄭：談統一太早 先確立和平架構

國民黨主席鄭麗文3日參觀台北國際書展，表示希望東亞的第一島鏈，不再是戰爭衝突的代名詞，而是和解、和平的起點。（趙雙傑攝）

國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》專訪時，被問及和平統一問題，她坦言「現階段並不成熟」，討論統一言之過早，當下最重要的是避免衝突、確立可以永續存在的「和平架構」；至於和平架構內容，她表示，只要兩岸人民都能接受的，她就能接受。

大陸國台辦主任宋濤3日在國共智庫交流論壇上表示，廣大台胞、台企要把握時代機遇，搭上大陸發展的快車，積極融入新發展格局，參與高質量發展，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果、共創盛世榮光。

鄭麗文接受《經濟學人》專訪時，首度回應對「和平統一」的看法，她強調，自己是非常務實的政治人物，當下最重要是確立一個可以永續存在的和平架構，她的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，她就能夠接受；對於統一，她更直言，「討論這個言之過早，沒有成熟的條件。」

兩岸關係議題上，鄭麗文強調，避免衝突是當前最迫切的目標。兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免發生戰爭或軍事衝突。她批評執政的民進黨不接受「九二共識」，且經常主張實質「兩國論」，導致近10年兩岸關係跌到冰點，愈來愈針鋒相對。

至於國防議題，鄭麗文直指台灣真正的挑戰並非單純預算數字，而是結構性問題，職業軍人嚴重缺乏，買了飛機、大砲，卻沒有專業的人可以操作使用。

另外，她也回應「美國棄台論」，認為台灣社會的疑慮並非空穴來風，台灣已付出高額代價對美軍購，美方卻一而再、再而三的延遲交付，同時卻看到台灣關鍵半導體產業外移，把台灣的「護國神山」台積電及上下游供應鏈搬到美國，台灣人會懷疑美方是不是要放棄台灣。