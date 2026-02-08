鄭：軍購、憲政僵局 癥結在賴總統

8年1.25兆元國防特別條例仍遭立院擱置，國民黨主席鄭麗文8日指出，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是畫錯重點，盼賴清德停止無理取鬧的憲政對峙。鄭麗文也表示，不擔心軍購案進度會影響自己和台中市長盧秀燕訪美。

鄭麗文昨在屏東受訪表示，相信華府非常高度重視台灣整體戰略價值，一個軍購預算並不代表整個台美關係，比較嚴重的是中間有重大資訊落差，很明顯美方被民進黨政府嚴重誤導。

鄭麗文指出，問題癥結出在賴總統，從不接受朝小野大現況，不斷以政治鬥爭杯葛國會，即便大罷免大失敗也沒有悔悟，反而變本加厲，不理三讀通過的法案、預算，成為史上第一個被國會提彈劾案的「違憲總統」。

廣告 廣告

鄭麗文說，台灣陷入嚴重憲政僵局，年度總預算乃至軍購預算，都沒辦法進到立院，解鈴還須繫鈴人，如果美方覺得很緊急、賴總統覺得茲事體大，賴就應放下偏執，「找在野黨就是畫錯重點，找錯問題的方向了」關鍵還是在賴總統。

鄭麗文說，她多次向美方表達，希望朝野理性溝通對話運作，很無奈，賴上任後每況愈下。軍公教警消關乎防衛韌性，她質疑：「總統說300億付不出來，他如何去答應美方超過1兆預算？這不是自相矛盾？若超過1兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消300億預算編不出來，這不是很荒謬、自打嘴巴、自相矛盾嗎？」

此外，空軍針對服役多年的空運主力C-130H型力士式運輸機，原規畫以135億餘元經費執行代號「太武山三號」的性能提升計畫，不過傳出因不敷成本，規畫改向美國採購10架C-130J型超級力士式運輸機。空軍表示，相關武器裝備需求，均針對未來敵情威脅及機隊運作現況，建構符合防衛作戰所需的國防武力。