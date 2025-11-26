鄭hold不住地方勢力？他：開始懷念朱立倫

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」，確定藍白合基調。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上周與民眾黨主席黃國昌會面，確定2026年藍白合作基調，不過2026年縣市長候選人怎麼提名，仍有難度，國民黨現掌握多數縣市，很難禮讓，可能只會侷限在在宜蘭縣、新竹市，最多可能再納入嘉義市。前立委陳學聖說，鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人，未來黨中央與地方將出現潛在摩擦。

陳學聖在政論節目《頭家來開講》中說，假設黨中央決定將宜蘭縣禮讓給民眾黨，現任縣長林姿妙是否同意將成為關鍵問題。只要地方有任何想參選的人士站出來質疑「憑什麼讓」，黨中央的禮讓政策就可能無法推行，導致地方勢力直接造反。

他舉例，2022年桃園市長選舉，當時的主席朱立倫硬是力保張善政出線，成功整合地方。他認為，那一局若非朱立倫的輩分高、且與地方有深厚情感，張善政根本不可能順利獲得提名，而主因正是朱立倫具備足夠的輩分與資歷，才能直接點名並強行推動提名人選。

但面對即將到來的 2026 年地方選舉，陳學聖擔憂，鄭麗文主席可能缺乏足夠的政治威望和地方情感，難以有效指揮基層想參選的人。他預期，如果黨中央無法有效整合地方意見，未來國民黨在提名和與民眾黨合作的過程中，恐怕會演變成「各玩各的」局面，影響選舉布局。

