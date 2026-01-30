鄰人洗澡擾清夢 廚師猛刺至少卅六刀奪命遭羈押

記者王勗／台南報導

廿九日凌晨新化傳出駭人凶案，五十多歲擔任廚師的王姓男子因不滿鄰人蘇男深夜洗澡攪擾，以折疊刀將鄰人殺害。檢方同日下午會同法醫相驗，經初步檢視，蘇男上半身軀幹多處刀口、至少遭刺擊卅六刀，因失血過多當場死亡。同日晚間訊後已向台南地院聲請羈押獲准。

王、蘇二人均為新市永福街某透天改建出租公寓租客，因生活習慣不同，時有爭吵齟齬，廿九日凌晨，蘇男盥洗聲音吵醒休息的王男，兩人於租屋處走廊發生口角及肢體衝突，未料王男憤而回房拿出折疊刀，對著蘇男胸口一通猛刺，王男於行凶後在現場呆坐伴屍約一小時才拿起電話通報，向警方坦承殺人。

王嫌於廿九日訊後為善化警方依殺人罪嫌移送南檢偵辦，南檢同日下午率同法醫前往台南市殯相驗解剖，經初步調查，蘇姓死者上半身至少遭刺卅六刀，致命傷位於頸部、胸部等要害，研判因失血過多、當場死亡。同日晚間檢方複訊王嫌後，認其涉犯殺人重罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

案經台南地院審理同日裁定羈押，檢方後續亦轉知財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助。